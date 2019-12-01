المفوضية الأوروبية: "جوجل" تحت أعيننا .. الغرامات لا تكفي

قالت المفوضية الأوروبية، إن مسؤولي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يحققون في جمع "جوجل" بيانات، يعتقدون أنها تستخدم بطريقة غير شرعية.

وأضافت المفوضية الأوروبية أن أكثر محرك بحث على الإنترنت شعبية في العالم ما زال تحت نظرها، رغم الغرامات القياسية التي فرضت عليه في الأعوام الأخيرة، بحسب ما أفادت "رويترز"، أمس.

ويبحث مسؤولو شؤون المنافسة في كل من أوروبا والولايات المتحدة كيفية استخدام شركات التكنولوجيا المهيمنة للبيانات والاستفادة منها، مثل "جوجل".

وأكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي سعيها إلى الحصول على معلومات عن كيفية وسبب جمع محرك "جوجل" التابع لشركة ألفابيت البيانات.

وأوضحت اللجنة أن المفوضية أرسلت استفسارات في إطار تحقيق مبدئي في ممارسات "جوجل" فيما يتعلق بجمعها للبيانات واستخدامها.

وتظهر وثيقة تركيز الاتحاد الأوروبي على البيانات المرتبطة بخدمات البحث المحلية والإعلانات على الإنترنت والخدمات الإعلانية الإلكترونية التي تستهدف قطاعات معينة والخدمات التي تقدم عن طريق تسجيل الدخول، وبرامج تصفح الإنترنت.

وكانت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي قد فرضت غرامات زادت في مجملها على ثمانية مليارات يورو على شركة "جوجل" خلال العامين الماضيين، وأمرتها بتغيير أساليبها.

وقالت "جوجل" إنها، "تستخدم البيانات لتحسين خدماتها، وإن بوسع المستخدمين إدارة وحذف ونقل بياناتهم في أي وقت".