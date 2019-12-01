"أتاري" تنفي الشائعات وتؤكد موعد إطلاق جهازها المنتظر

أعلنت شركة "أتاري" للألعاب الإلكترونية، الدخول في المراحل النهائية من عملية ما قبل الإنتاج لجهازها المنتظر أتاري "في سي إس"، بعد سلسلة من التأخيرات، التي أثارت كثيرا من الجدل والمخاوف والشائعات.

وكانت أتاري قد أعلنت في أواخر عام 2017 عزمها على إنتاج جهاز جديد أطلقت عليه اسم "أتاري بوكس"، قبل أن تؤجل حملة تمويل التي اعتمدت عليها من محبيها عبر موقع Indiegogo، إلى صيف 2018، وتغير اسم الجهاز إلى "أتاري في سي إس"، بحسب "سكاي نيوز".

وبعد أن جمعت الشركة 2.3 مليون جنيه استرليني من خلال حملة التمويل الجماعية، كان من المفترض أن تصدر "أتاري" جهازها الجديد في آذار (مارس) 2019، قبل أن تعيد تأجيل الموعد مرة أخرى حتى آذار (مارس) 2020.

وأثارت عمليات التأجيل المتكررة مخاوف محبي الشركة ومموليها، إلا أن القلق وصل إلى ذروته الشهر الماضي، بعد أن أعلن أحد أبرز العاملين على الجهاز الجديد في الشركة، ويدعى روب ويات، رحيله، مدعيا أن "أتاري" تدين له ولشركته، كونها لم تدفع فواتير لمدة تزيد على ستة أشهر.

من جانبه، نشر مايكل آرتز مدير العمليات في مشروع أتاري في سي إس، منشورا مطولا، أكد فيه أن إطلاق الجهاز الجديد "وشيك"، وأن ممولي المشروع سيتلقون أجهزتهم الخاصة قبل إصداره الرسمي، إلى جانب مكافأة إضافية على صبرهم.

وقال آرتز إن تأجيل آذار (مارس) 2019 كان "لتحسين أداء الجهاز وعمره، وجعله أفضل وأكثر هدوءا، وتعديل عصا التحكم بعد إجراء اختبارات مكثفة".

يذكر أن آخر جهاز للشركة توفر في أسواق أمريكا الشمالية عام 1993 تحت اسم "أتاري جاكوار".