مميزات جديدة من "واتساب" أهمها "انتظار المكالمات"

قدمت منصة التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب" ثلاث مميزات جديدة إلى مستخدميها.

وأوضح موقع "لايف منت" التقني المتخصص، أن "واتساب" طرح مميزاته الجديدة في تحديث عبر منصتي "أندرويد" و"آي أو إس".

وتمثلت تلك المميزات الجديدة في انتظار المكالمات، حيث طرحت "واتساب" التحديث الجديد بصورة حصرية حاليا عبر نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" على أن يطرح في نظام "أندرويد" في وقت لاحق، الذي يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر التطبيق وانتظار مكالمة أخرى.

وستظهر تلك التقنية في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى "مكالمة لم يرد عليها"، كما سيظهر له وميض خلال مكالمته الجارية بأنه يتلقى حاليا اتصالا آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد.

وتتعلق الميزة الثانية بالتدمير الذاتي للرسائل، إذ إن تحديث "واتساب" الجديد بات متاحا عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائيا، بعد فترة زمنية محددة، كما يحددها المستخدم.

ويمنح "واتساب" المستخدم خمسة خيارات للفترات الزمنية، بدءا من ساعة واحدة حتى عام كامل.

وتتمثل الميزة الأخيرة في طرح "واتساب" عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" خاصية دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.