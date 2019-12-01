خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ، التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين للعام 1439 / 1440 هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يرافقه عدد من مسؤولي الديوان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجميع العاملين في الديوان العام للمحاسبة على جهودهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.

وألقى رئيس الديوان العام للمحاسبة كلمة أكد فيها اعتزازه بما حققه الديوان هذا العام من نتائج مبيناً أن جملة المبالغ التي تمكّن الديوان من الحفاظ عليها وتوريدها أو توفيـرها للـخزينة العامة خلال السنة المالية للتقرير وذلك بعد التعاون الـمثمر من قبل الـجهات الـمشمولة برقابتــه أكثـر من (عشرين مليار ريال)، بزيادة عما تم تحقيقـه في السنة المالية السابقة بنسبة (127 %)، كما بلغت جملة الـمبالـــغ التي يُطالب الديوان بـها خلال السنة ولا زالت قيد الـمتابعة مع الـجهات أكثـر من (ستة وستيـن مليار ريـــال)، بزيادة عما تم تحقيقه فـي السنة الـمالية السابقة بنسبــــــة (78 %)، وقد أتت هذه الزيادة الجوهرية فـي نتائج أعمال الديوان لتعكس ارتفاع مستوى جودة منهجيتـه الـمطورة وكفـاءة تنفيذها.

وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني بيـن الديوان والـجهات الـمشمولة برقابته من خلال منظومة الرقــــابة الإلكــــتـرونية (شامل)، أوضح أنه تم الربط فعلياً مع أكثـر من (270) جهازاً حكومـياً، وذلك بزيادة عن السنة السابقة بنسبة تصل إلى (170 %).

وأشار إلى أن "المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة علـى الأداء" بالديوان، يواصل تقديم برامج تدريبية متنوعة لـمنسوبي الإدارات المالية وإدارات الـمراجعة الداخلية بالـجـهـات الـمشمولة برقـابــة الـديـــوان، حيث بلغ عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية التـي قدمها المركز خلال سنة التقرير نحو (1000) متدرب.