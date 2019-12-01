خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك إسواتيني

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، رسالة من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين دولة رئيس وزراء مملكة إسواتيني المبعوث الخاص لجلالة الملك السيد ماندولو أمبروز دلاميني، خلال استقبال الملك له اليوم.

ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير جلالة الملك مسواتي الثالث، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره لجلالته.

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