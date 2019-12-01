منتدى الاعلام السعودي ينطلق غداً بأكثر من 50 جلسة وورشة عمل

ينطلق منتدى الإعلام السعودي بنسخته الأولى تحت شعار "صناعة الإعلام ...الفرص والتحديات" غداً في عاصمة الاعلام العربي الرياض بحضور نخبة من قادة الإعلام والخبراء والفكر بمشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة. ويناقش المنتدى على مدى يومين ومن خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل قضايا صناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي وتستعرض التجارب المحلية والدولية وتحديات الرسالة الاعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من اشكالات، ومتطلبات النجاح المهنية والقضايا المتعلقة بالأداء والمصداقية ومحاربة الاشاعة وتأثير ذلك على مجمل الاحداث، كما يستعرض الاستثمار الإعلامي وإيرادات الإعلانات وغيرها من القضايا ذات الأهمية والارتباط بالساحة الإعلامية والتحديات التي تواجهه.

ويتحدث خلال المنتدى صناع القرار من وزراء ومسؤولين وإعلاميين من بينهم رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الإعلام تركي الشبانة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي ال الشيخ، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، ووزير الدولة وعضو اللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين الدكتور فهد المبارك، والأمين العام للأمانة السعودية العامة لمجموعة العشرين الدكتور فهد تونسي، ووزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، ووزير الخارجية الليبي الأسبق وعبد الرحمن شلقم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية الأسبق علي عواض عسيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية السفير أسامة نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة السفير تركي الدخيل، ومندوب السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السابق السفير فيصل طراد، وعضو مجلسي الشورى الدكتور عيسى الغيث والدكتورة موضي الخلف، والأمين العام لمجلس الأسرة الدكتورة هلا التويجري، والمؤسس والرئيس التنفيذي للمؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الظاهر، و رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، ومستشار جلالة ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر، ومدير مجموعة أم بي سي محمد التونسي، ورئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الذيابي، ورئيس تحرير الأهرام العربي جمال الكشكي، ورئيس تحرير صحيفة مال مطلق البقمي، والإعلامي ورجل الأعمال المصري عماد الدين أديب.

وسيتواجد ضمن المتحدثين أسماء دولية بارزه من بينهم رئيس مركز الصحافة في وزارة الخارجية في الاتحاد الروسي ألكسندر بيكانتوف، والناطقة باللغة العربية لوزارة الخارجية الأمريكية ونائب مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي جيرالدين غاسام غريفيث، والمدير العام لمجموعة آي تي بي الإعلامية سو هولت، ومدير الأخبار بالإذاعة الوطنية النرويجية ووهيايا سولبرغ، والكاتب والمحرر بشؤون الشرق الأوسط بصحيفة لو فيغارو جورج مالبرونو وغيرهم.

من جهته، أكد رئيس منتدى الإعلام السعودي، محمد فهد الحارثي، ان المنتدى منصة مهمة للإعلامين والمثقفين للنقاش والحوار وطرح الآراء المختلفة مشيراً إلى ما يشهده الإعلام السعودي من تطوير وتفاعل وتجدد في ظل مرحلة تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة.

وقال الحارثي: " المبادرة التي انطلقت من قبل هيئة الصحفيين السعوديين أحد مؤسسات المجتمع المدني في السعودية، وجدت اهتمام ودعم من كل الوسط الإعلامي في السعودية وخارجها لأن هذه المبادرة موجهة للإعلاميين ومن أجلهم".

وشدد الحارثي أن اختيار عنوان "صناعة الإعلام .. الفرص والتحديات" للمنتدى هو محاولة للنظر إلى الإعلام كصناعة ومنظومة متداخلة، تواجه ربما أصعب فتراتها من التحديات في هيكلة الصناعة وفي اقتصاداتها.

واختتم قائلاً: "المنتدى سيكون مناسبة سنوية تجمع قيادات الإعلام والفكر والثقافة في منصة واحدة تتبادل الأفكار والرؤى وتفتح حوارات مثمرة ليكون تظاهرة تليق بالحدث وتضع بصمة خاصة للمنتدى في خارطة المنتديات العالمية".

وسيعلن المنتدى على هامش فعالياته نتائج جائزة الاعلام السعودي وهي احدى مبادرات المنتدى التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإعلامي وتحفيز التنافس وتكريم المبدعين.

وأعطت الجائزة المؤسسات الإعلامية السعودية والأفراد العاملين فيها فرصة ترشيح أنفسهم في فروعها في أي من فروع الجائزة، باستثناء شخصية العام التي يختارها مجلس إدارة الجائزة.

ويرأس هيئة الجائزة محمد الحارثي فيما تضم في عضويتها كل من وزير الاعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، والكاتب سمير عطا الله، ورئيس تحرير جريدة عكاظ الأسبق الدكتور هاشم عبده هاشم، والكاتبة الدكتورة فاتن شاكر، ومدير قنوات ام بي سي في السعودية محمد التونسي، والمستشار الثقافي لحكومة دبي ومدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الثقافية الدكتور جمال بن حويرب، ورئيس النقابة المصرية للصحافة الدكتور ضياء رشوان، وعضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، ورئيس تحرير جريدة الوطن الدكتور عثمان الصيني.

يذكر أنه بالإمكان الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنتدى وجلساته وورش عمله على الموقع الرسمي للمنتدى https://saudimf.com أو متابعة حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.