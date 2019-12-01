مباحثات بين "نيسان" و"رينو" و"ميتسوبيشي" لتأسيس شركة لتطوير تكنولوجيا السيارات

تجري شركات نيسان موتور ورينو وميتسوبيشي موتور اليابانية لصناعة السيارات مباحثات لتأسيس شركة جديدة لتطوير التكنولوجيا من أجل الجيل الجديد من السيارات، وذلك بحسب ما قالته صحيفة نيكي اليابانية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة الجديد سوف تهدف لتطوير أكثر فعالية لتكنولوجيات السيارات، مما سوف يتطلب استثمارات كبيرة في مجال الأبحاث.
وكانت نيسان قد أعلنت أمس السبت أنها سوف تتوقف عن إنتاج سيارة داتسون في إندونيسيا وروسيا ابتداء من العام المقبل.
وقالت نيسان في بيان" نيسان تؤكد على التزامها نحو عملائنا والأسواق التي تباع فيها سيارات نيسان". وأضافت" خطتنا التوسيعية تشمل تقليص عدد العمال وتوسيع الانتاجية. وفي إطار هذه الخطة اتخذنا عدة خطوات لكي تضعنا على مسار النمو".
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