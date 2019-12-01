"ساب تكافل": إصدار وثيقة تأمين الأموال وخيانة الأمانة لـ "بنك ساب" بـ 3.25 مليون ريال

أعلنت شركة "ساب تكافل" إصدار وثيقة تأمين الأموال وخيانة الأمانة لـ"بنك ساب" بإجمالي مساهمة تبلغ أكثر من 1% من الإيرادات وفقا للقوائم المالية المدققة للشركة للعام بقيمة اشتراك 3.2 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن مدة العقد هي 12 شهرا ابتداء من تاريخ ترسية العقد في 1 ديسمبر 2019، مبينة أن الأثر المالي للبوليصة سوف يظهر في نتائجها المالية في 2019.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة وهم أعضاء مجلس الإدارة محمد الشايع، سامي المهيد، ياسر البراك، بشار القنيبط حيث أن لديهم مصلحة مباشرة كممثلين لبنك ساب في مجلس إدارة الشركة، مؤكدة أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذه الصفقة وأنها تمت ضمن النشاط التجاري المعتاد لها.