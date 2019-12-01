"المملكة القابضة" توقع مذكرة تفاهم مع "عطاء التعليمية" لمبادلة حصصها في "مدارس المملكة"

اعلنت شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، شركة مساهمه مقفلة، لمذكرة تفاهم غير ملزمة ("المذكرة") مع شركة عطاء التعليمية، شركة مساهمة عامة، لمبادلة كافة حصصها البالغة 92.1% في شركة مدارس المملكة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم في شركة عطاء التعليمية وبالإضافة إلى مقابل نقدي).

وتم الاتفاق بين الأطراف على التوصل إلى اتفاق مبدئي لقيمة الصفقة قبل البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة. كما اتفق الطرفان على أن المقابل المستحق الدفع من قِبل شركة عطاء التعليمية لشركة المملكة للاستثمار والتطوير سيتألف من أسهم في شركة عطاء التعليمية بالإضافة إلى مقابل نقدي.