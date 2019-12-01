الصين تريد إلغاء الرسوم الجمركية في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع أمريكا

قالت صحيفة جلوبال تايمز الصينية اليوم الأحد نقلا عن مصادر لم تحددها إن بكين تصر على ضرورة أن يكون‭ ‬إلغاء التعريفات الجمركية جزءا من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

وقالت جلوبال تايمز التي تنشرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم " تعهد الولايات بإلغاء التعريفات والمقرر في 15 ديسمبر لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات".