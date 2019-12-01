الوقت المستقطع يتيح للمديرين تعظيم نجاح الشركات

في عمر 55 عاما، اكتسب مارك بينيوف؛ في وادي السيليكون زوجة، ومنازل متعددة، و36 ألف موظف، وثروة تقدر بنحو سبعة مليارات دولار، وقائمة طويلة من الجوائز، بصورة تبعث على السخرية.

سُمي مؤسس شركة سيلز فورس البرمجية بأفضل مبتكر في العقد من قبل "فوربس"، وبأحد أعظم القادة في العالم "فورتشن"، وأحد أفضل الرؤساء التنفيذيين أداءً من قبل "هارفارد بزنس ريفيو".

في 1996، كان بينيوف؛ مستلقيا على السرير في سان فرانسيسكو، دون رغبة في الاستيقاظ، لقد كان يشعر بالضياع.

كان يملك وظيفة رائعة في شركة أوراكل العملاقة للبرمجيات، حيث كان أصغر نائب رئيس للمجموعة على الإطلاق.

كان يقود سيارة سريعة. وكان يتقاضى أجرا طائلا، لكنه كان في حالة غير جيدة لدرجة أن رئيسه، مؤسس "أوراكل" لاري إليسون؛ أخبره أن يفعل شيئا محيرا: أن يأخذ إجازة بغرض الانقطاع لمدة ثلاثة أشهر.

وكتب بينيوف؛ في كتابه الجديد "ترايل بلايزر": "لم أكن أعرف حقا معنى إجازة بغرض الانقطاع".

ذهب إلى الهند حيث توصل إلى بذور الفكرة لشركته الخاصة.

بحلول 1999، بدأ بـ "سيلز فورس" ومسيرته الدؤوبة للانتصار التكنولوجي.

هذا ما وضع بينيوف؛ في مجموعة مثيرة للاهتمام من الأشخاص الناجحين الذين ما زلت أصادفهم، الذين تركوا نظراءهم المناضلين وراءهم، في نقطة مهمة بصورة منطقية في حياتهم المهنية وتوجهوا نحو رؤية العالم.

يتطابق عدد قليل منهم مع نيفا سلينجستاد؛ المدير المنتهية ولايته لأكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.

في الشهر الماضي، أعلن البالغ من العمر 57 عاما بشكل غير متوقع، أنه سيتنحى عن منصبه بوصفه رئيسا تنفيذيا لـ "بنك النرويج لإدارة الاستثمارات"، ومدير صندوق النفط النرويجي الذي يبلغ تريليون دولار، بعد أن تضاعف خمسة أضعاف خلال 12 عاما من توليه المسؤولية.

ما فعله قبل الانضمام إلى الصندوق كان أكثر إثارة للدهشة.

أولاً: لقد حصل على أربع درجات ماجستير في القانون والاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال.

ثم ذهب في رحلة برية مدتها أربع سنوات نقلته من باتاغونيا إلى ألاسكا، ومن الإسكندرية إلى كيب تاون. ثم، الجزء المفضل لديه، أنه قضى ستة أشهر بمفرده في مقصورة في القطب الشمالي، يدرس الفلسفة الألمانية.

أخذت إنجا بيل؛ منعطفاً آخر أيضا في طريقها ليطلق عليها أول رئيسة تنفيذية أنثى في تاريخ "لويدز لندن"، الذي يزيد على 300 عام، وكان ذلك في 2013.

لقد بدأت العمل في قطاع التأمين في أوائل الثمانينيات، ولكن سرعان ما سئمت من كونها المرأة الوحيدة ضمن فريق من 35 خبيرا للتأمين. في 1989، غادرت في أفضل جزء من السنة للتجول في جميع أنحاء آسيا، وركوب الدراجة طافت بها جميع أنحاء أستراليا، وعادت لتبدأ عملها في الصعود إلى الوظيفة العليا في "لويدز"، وهو منصب شغلته لمدة خمس سنوات.

من الصعب تحديد عدد رجال الأعمال الذين ينتمون إلى مجموعة الإجازات بغرض الانقطاع، سواء أكانوا ناجحين أم غير ذلك. من المحتمل أنني أميل إلى ملاحظتهم لأنني، بسبب رعب والدي، قضيت ثلاث سنوات بين المدرسة الثانوية والجامعة في قطف الطماطم، وتجديد القوارب الشراعية، والعمل على بناء مواقع في مناطق بعيدة من أستراليا.

من الواضح أنني لم أذهب أبدا للوصول إلى القمم التي تم قياسها من قبل أمثال بينيوف؛ وشركائه، الذين هم جميعا في نفس عمر مثلي. أشك في أن الانقطاع تسبب لي بضرر كبير، على الرغم من أنني لست متأكدة من أنني سأفعل ذلك مرة أخرى.

لقد تغير عالم العمل إلى ما هو أبعد من الاعتراف، وهناك أدلة كثيرة على نجاح الأشخاص الذين عملوا بوتيرة متسارعة طوال حياتهم.

ومع ذلك، يسعدني دائما أن أسمع عن الأبحاث التي تشير إلى أن الإجازات لغرض الانقطاع مفيدة لكل من أرباب العمل والعاملين.

نظرا إلى أن هذه الانقطاعات كانت أكثر شيوعا في الأوساط الأكاديمية، فقد درس الباحثون كثيرا الأساتذة الذين يقولون، بصورة غير مفاجئة، إنهم عادوا إلى العمل منتعشين وأكثر سعادة من الزملاء الذين تركوا في قوقعة العمل.

تشير أبحاث أخرى، حول مجموعات غير ربحية، إلى أن إرسال كبار القادة يمكن أن يساعد أيضا أولئك الذين بقوا خلفهم: يمكن للأشخاص الذين يحلون محلهم أن يثبتوا قيمتهم، بطرق ستكون مستحيلة في غير هذه المواقف.

على الرغم من ذلك، لم ينم عدد الشركات التي تقدم إجازات طويلة كثيرا، منذ أن عرضت "ماكدونالدز" أحد أوائل مخططات الإجازات لغرض الانقطاع، من بين الشركات الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي.

نحو 15 في المائة فقط من أرباب العمل في الولايات المتحدة يقدمون إجازات لغرض الانقطاع، وفقا لمسح أجرته جمعية إدارة الموارد البشرية في 2018، ومعظمها غير مدفوعة الأجر.

أتمنى أن يكون الرقم أعلى، إذ لا تحتاج إجازات الانقطاع إلى أن تكون لمدة أربع سنوات، ولا أن تشمل مقصورات في القطب الشمالي أو أكل الطماطم. على أن أي صاحب عمل يمكنه أن يوفرها، سيضمن أن تكون أعماله دائما في المقدمة.