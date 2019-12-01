«الشرط الجزائي» يؤخر التجديد مع فيتوريا

اقتربت إدارة النصر، من تجديد التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لمدة موسمين حتى تموز (يوليو) 2022، بعد التوافق على الرغبة في الاستمرار لفترة أخرى، إلا أن نقطة الخلاف الوحيدة تتجسد في البند الخاص بالقيمة المالية للشرط الجزائي في حال رغبة أحد الطرفين في فسخ العقد.

وسيكمل فيتوريا، في الـ10 من كانون الثاني (يناير) المقبل، عاما على قيادته للنصر، نجح خلاله في تحقيق لقب النسخة الماضية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب بلوغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، علما بأن عقده الحالي ينقضي في الـ10 من حزيران (يونيو) المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الطرفين اتفقا على أغلبية بنود العقد الجديد باستثناء الشرط الجزائي، حيث تسعى إدارة النصر، إلى اقتصاره على تسليم ثلاثة رواتب فقط لضمان حقوق النادي من الناحيتين القانونية والمادية إذا رغبت في إقالته، بينما يتمسك فيتوريا، بقيمة فسخ التعاقد كاملة حال تمت إقالته من منصبه.

فنيا، أبدى فيتوريا، رضاه التام عن ارتفاع المعدل اللياقي والجهد البدني الذي بذله اللاعبون خلال المعسكر القصير الذي احتضنته منطقة جبل علي في دبي، وخاص خلاله مباراة ودية أمام شباب أهلي دبي 1/1، وقال "هدفنا الذي حضرنا من أجله رفع المعدل اللياقي وعدم انقطاعنا عن أجواء المباريات وهذا ما تحقق، بعودة اللاعبين الدوليين ستكتمل الصفوف ونعود للمنافسة في الدوري وبقية البطولات".

وكان النصر، قد حصل على راحة عن مران الأمس على أن يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للقاء البكيرية في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.