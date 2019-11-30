الغذاء والدواء: منتجات التبغ الجديدة لا تحتوي على مواد مغشوشة ومكوناتها ضمن المواصفات المعتمدة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها تابعت باهتمام ما أثير مؤخرا حول وجود مواد مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة بعد إلزام الشركات المصنعة بتعديل الشكل الخارجي للعبوة.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم بفحص حميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ في كافة المنافذ، وأن الفحوصات التي تقوم بها مطابقة المنتجات للتراكيز المحددة من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة، وغيرها من المكونات، أثبتت أن تلك المواد ضمن المواصفات المعتمدة لها، وخاليه من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها.

وأوضحت الهيئة أن تغير الطعم والرائحة في المنتجات الجديدة لا يعود لوجود أية مواد مغشوشة أو مواد مختلفة عن التبغ حسب نتائج الفحوصات المختبرية، وتؤكد في الوقت نفسه أن منتجات التبغ غير صحية بشكل عام، حتى لو كانت مطابقة للمواصفات.

كما توضح الهيئة أن لائحة إلزام شركات التبغ بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج، لم تنص على تغير مكوناته الداخلية، وهى نفس المواصفات التي فرضتها عدد من الدول على شركات التبغ، وساهمت فى تعزير الصحة العامة لديها.

وحول التحقق من سلامة المنتج ومصدره، أكدت الهيئة أن علب السجائر تحمل الختم الضريبي الذي يمكن من خلاله التحقق من نظامية المنتج ، وسلامة مصدر قدومة من خارج المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تطبيق “تحقق” الذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل.