الإعلان عن موعد افتتاح مطار برلين الدولي الجديد بعد تأخير دام 9 سنوات

أعلنت ألمانيا الجمعة أن مطار برلين الدولي الجديد سيتم افتتاحه في 31 أكتوبر عام 2020، وفق الشركة المشغلة للمطار، بعد تأخير دام تسع سنوات بسبب مشاكل بنيوية وفساد سببا الكثير من الاحراج للألمان.

وقال انغلبرت لوتكي دالدروب الرئيس التنفيذي لمجموعة فلوغافين برلين براندنبورغ خلال مؤتمر صحافي "لقد تم تحديد الموعد".

وأضاف "لا يزال أمامنا 11 شهرا من العمل الشاق".

وفي حال سار كل شيء على ما يرام، فان شركات منخفضة التكلفة مثل "ايزي جيت" ستنقل عملياتها الى المطار الجديد المعروف باسم "بي اي ار" في 31 اكتوبر المقبل، لتلحق بها موجة اخرى من شركات الطيران في الشهور اللاحقة.

وأدى سوء إدارة المشروع في منطقة براندنبورغ التي تحيط ببرلين إلى الإضرار بسمعة ألمانيا سواء في مجال الهندسة التي تبرع بها أو الأمانة في الأعمال.

وتم تصميم المطار في التسعينات، لكن تنفيذه بدأ عام 2006.

وكان من المقرر ان يتم افتتاحه عام 2011، الا انه استمر ارجاء الموعد على خلفية قضايا كثيرة احداها السلامة من الحرائق.

وعام 2016 حكم على مهندس سابق في المشروع بالسجن بسبب تلقيه رشوة.

وفي هذه الاثناء ارتفعت كلفة المطار من 1,7 مليار يورو الى نحو 6,5 مليار مع التأخير المستمر في الانتهاء من الاعمال.

وأشاد ديتمار فودكي رئيس منطقة براندنبورغ باعلان موعد افتتاح المطار وقال "هذه المرة سينجح".

لكن زعيم الخضر انطون اوفرايتر كان أكثر حذرا وقال "الموعد الذي تم الاعلان عنه طموح جدا بالنظر الى المشاكل التي يتوجب حلها".

ويقضي المخطط بأن يحل المطار الجديد مكان مطاري شونفيلد وتيغيل العاملين حاليا في برلين.

لكن سكان برلين صوتوا في استفتاء عام 2017 للإبقاء على مطار تيغيل، بحجة أنه مع تزايد عدد الوافدين قد يواجه حتى المطار الجديد بعد افتتاحه صعوبات في استيعاب الاعداد الكبيرة من المسافرين.

ومع ذلك يؤكد مسؤولو برلين أن "بي اي ار" سيكون المطار الوحيد في العاصمة.