قرارات الرياض تنمية للاقتصاد الوطني وفرص جاذبة للمستثمرين

دائما ما تؤكد قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحرص على تنمية الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز السوق المحلية، وإتاحة الفرص الحقيقية والجادة أمام المستثمرين، وفقا لرؤية تشمل القطاعات كافة، وبخطوات وثيقة نحو المستقبل.

وفي ذلك السياق، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، التي عقدت الأسبوع الماضي، إن إعلان المملكة طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وسيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية.

وأكد أن ذلك القرار سيجعل المملكة في مصاف الأسواق العالمية، وسيعزز من الشفافية ومنظومة الحوكمة في الشركة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وستوجه عائدات البيع الناتجة عن الطرح إلى صندوق الاستثمارات العامة لاستهداف قطاعات استثمارية واعدة داخل المملكة وخارجها، ويأتي فتح قطاع السياحة وبدء العمل في إصدار التأشيرة السياحية تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، كأحد محفزات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن "جذب وتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد يوفر فرصا وظيفية كبيرة، ويعد جسرا ثقافيا للتواصل مع العالم ليشاركنا تراثنا الغني ومعالمنا الحضارية، ونشيد هنا بتعامل شعبنا السعودي الكريم مع الوافدين من السياح والمقيمين الذي يستند إلى مبادئنا وتقاليدنا الراسخة التي تعد نهجا تتوارثه الأجيال". وأضاف، "لقد أثبتت دولتنا في كل الظروف على مدار الأعوام الماضية أنها قادرة على تجاوز التحديات كافة بعزم وإصرار والخروج منها منتصرة دائما، بحمد الله وفضله".

وقال، "نحمد الله على ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية، والمملكة - بعون الله - مستمرة في طريقها لتحقيق مزيد من الإنجازات عبر رؤية 2030، ولتحقيق ذلك قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في تسهيل ممارسة الأعمال، وقد تم تصنيف المملكة هذا العام من البنك الدولي أكثر الدول تقدما والأولى إصلاحا من بين 190 دولة في العالم".

وأكد أن ذلك الأمر يعكس تصميم المملكة بكامل سلطاتها ومؤسساتها على المضي قدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية، لرفع تنافسيتها للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزا للأعمال في العالم، والمضي بعزم مواطنيها ومواطناتها إلى تحقيق طموحات لا حدود لها.