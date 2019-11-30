إنفاق الموظفين الدوليين في جنيف يلامس 6.3 مليار دولار سنويا

يعمل نحو 26645 موظفا في المنظمات الدولية الـ36 في جنيف، وعند إضافة 4203 أشخاص آخرين من أعضاء البعثات الدبلوماسية الدائمة المعتمدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والقنصليات، يكون القطاع العام الدولي قد ضم 30848 شخصا حتى آذار (مارس) 2019، ومن بين الـ26645 موظفا، هناك 767 موظفا دوليا يخضع للضريبة في جنيف.

ورغم قلة عدد الموظفين الدوليين الخاضعين للضريبة، إلا أن نفقات هؤلاء الضيوف الدوليين بمجموعهم تسجل أرقاما عالية، حسب إحصائية رسمية أصدرتها حكومة مقاطعة جنيف.

والمقصود بالنفقات، الإنفاق على السكن، والمصروفات المعيشية، وأقساط التأمين، والتكاليف الدورية وغيرها.

وتفيد الإحصائيات، التي حصلت عليها "الاقتصادية"، أن نفقات الموظفين الدوليين، الذين يستفيدون من "اتفاقية المقر" الدولية الخاصة بالمنظمات الدولية وعددهم 24847 شخصا بلغت 5.684 مليار فرنك (ذات المبلغ بالدولار تقريبا)، فيما بلغت نفقات الموظفين الدوليين الخاضعين للضريبة وعددهم 767 شخصا 173.9 مليون دولار، بينما تصل نفقات الموظفين الدوليين الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية وعددهم 1031 شخصا إلى 442.3 مليون دولار ليصبح المجموع 6.3 مليار دولار ينفقها الموظفون الدوليون سنويا، ولا تشمل الإحصائيات نفقات دبلوماسيين تبلغ أعدادهم 4203 موظفين.

وفي 2018، مثلت نفقات موظفي المنظمات الدولية 6.3 مليار دولار بزيادة قدرها 1.8 في المائة، مقارنة بـ2017.

وفي حين ظلت النفقات الجارية، التي تتألف أساسا من تكاليف الأجور وتمثل 91 في المائة من مجموع النفقات، ثابتة، فإن النفقات الاستثمارية (القروض والسلف، وسداد القروض، وحيازة العقارات، والنفقات الجارية، وأعمال التجديد والإصلاحات الرئيسة)، زادت 26.5 في المائة.

وتم تنفيذ أكثر من نصف النفقات (3.531 مليار دولار) في مقاطعة جنيف، والباقي (2.8 مليار) تم في باقي المقاطعات السويسرية، وتشمل هذه المبالغ صافي المدفوعات للموظفين المقيمين في سويسرا، وأقساط شركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية الموجودة في سويسرا، فضلا عن مشتريات السلع المصنوعة في سويسرا والخدمات المتنوعة، التي تقدمها شركات مقرها سويسرا.

وبين الدراستين الاستقصائيتين في 2018 و2019، ازداد عدد المنظمات الدولية في جنيف من 34 إلى 36 منظمة، والمنظمتان الجديدتان هما "إنتربيس" و"ميدسين باتانت بول"، وللمقارنة، فقد كانت هناك 29 منظمة دولية في 2014، و33 في 2015، و34 في 2016 و2017.

وارتفعت أعداد موظفي المنظمات الدولية 2.6 في المائة، وبلغت نسبة الزيادة في الموظفين الدائمين 1.5 في المائة، وغير الدائمين 5.1 في المائة.

وفي 2018، تراجعت أعداد المؤتمرات، التي عقدتها المنظمات الدولية بعد زيادة ملحوظة بين 2014 و2017، فقد انخفضت المؤتمرات السنوية إلى 3236 مؤتمرا بمعدل هبوط 3.8 في المائة سنويا، وكنتيجة طبيعية، تراجع عدد المندوبين والخبراء المشاركين في الاجتماعات إلى 207.147 خبيرا، أو بنسبة 6.3 في المائة.

وتستفيد 23 منظمة دولية حكومية من الاتفاقية الدولية لدولة المقر، التي تعفيها من دفع الضرائب، ومن أشهرها وأوسعها نطاقا في جنيف، المقر الأوروبي للأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية- مركز سيرن للأبحاث النووية- والمكتب الدولي للتعليم- يونسكو- والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد البرلماني الدولي، ومحكمة التوفيق والتحكيم التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وهناك أربع منظمات خاضعة للضريبة من أهمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي- أياتا- والمنظمة الدولية للمعايير "آي إس أو"، واللجنة الدولية للهندسة الكهربائية، والمؤسسة الدولية للاتصالات الجوية "سي إي آي".

وهناك أيضا 420 منظمة دولية غير حكومية موجودة في جنيف في 2019 تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية، ومن بين هذه 200 منظمة تضم موظفا واحدا على الأقل، لكنها تضم في مجموعها 3109 موظفين.

وللمقارنة، فقد كانت هناك 191 منظمة غير حكومية في 2018 ضمت 2934 وظيفة، وهو ما يمثل زيادة في عدد الوظائف 6.0 في المائة خلال عام واحد.

ومعظم المنظمات غير الحكومية الـ200 صغيرة، 67 في المائة منها لديها أقل من عشر وظائف، و26 في المائة لديها بين 10 و49 وظيفة، و7 في المائة لديها 50 وظيفة فأكثر، وتمثل هذه الفئة الأخيرة 53 في المائة من الوظائف.

أما بالنسبة لـ220 منظمة المتبقية، فلا يوجد لديها وظائف في مقاطعة جنيف، ولهذا لم يتم تحديدها في قاعدة البيانات، التي تسمح بتحديد العمالة، وقاعدة البيانات المستخدمة لتحقيق هذه النتائج هي سجل الشركات والمؤسسات، الذي يحتفظ به المكتب الإحصائي الاتحادي السويسري.

ومن حيث النشاط، تصنف مقاطعة جنيف المنظمات الدولية غير الحكومية داخل خمسة مجالات، حيث ينشط نحو نصفها في مجال القانون الإنساني وحقوق الإنسان والهجرة.

وهناك 21 منظمة غير حكومية تعمل في مجال السلام والأمن ونزع السلاح تقوم بتوظيف 307 أشخاص، و98 منظمة في مجال الهجرة، توظف 1479 شخصا، و36 منظمة في مجال العمل والاقتصاد والتجارة والعلوم والاتصالات تتولى توظيف 867 شخصا، و23 في مجال الصحة توظف 246 شخصا، و22 في مجال البيئة والتنمية المستدامة توظف 210 أشخاص، وبذلك تتولى الـ 200 منظمة توظيف 3109 أشخاص.