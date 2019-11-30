السيادة الرقمية من حق الناس وليس الحكومات

ساسة أوروبا الذين كانوا يشكون أخيرا من فقدان "السيادة الرقمية" لمصلحة شركات التكنولوجيا الأمريكية، يشبهون الأطفال الذين يتذمرون في المقعد الخلفي من السيارة، حول المكان الذي سيذهبون إليه، أو الموضع المفترض لهم.

إنهم يتلهفون للجلوس في المقعد الأمامي، بل وإدارة عجلة القيادة حتى لو كانوا لا يعرفون كيف يقودون السيارة. عوضا عن ذلك، يجب عليهم التوقف عن الصياح، وأخذ بعض دروس القيادة والمساعدة في تصميم سيارة جديدة. عندما تصبح أوروبا رائدة عالمية في التكنولوجيا فحسب، يمكنها في ذلك الوقت أن تأمل في السيطرة على الوجهة، في القرن الـ21.

مع تحول كل عنصر من عناصر حياتنا إلى عناصر رقمية، أصبح زعماء أوروبا محقين في القلق من أن عمالقة الإنترنت الاستهلاكي، مثل "فيس بوك" و"جوجل" و"أمازون"، والشركات الصينية المصنعة للأجهزة، مثل "هواوي"، التي تدير شبكات الجيل الخامس، لديهم سلطة كبيرة. اعتادت الحكومات ذات السيادة أن تمارس سلطة حصرية على التحقق من الهوية، وإدارة البنية التحتية الحيوية، وتنظيم تدفق المعلومات وتوفير الأموال.

يتم سلب عديد من هذه المهام من قبل أحدث التقنيات.

رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، أخبر "ذا إيكونوميكس" أن أوروبا تخلت عن غير قصد عن "قواعد" السيادة، من خلال السماح للشركات الخاصة، بدلا من المصلحة العامة، باتخاذ قرار بشأن البنية التحتية الرقمية.

في غضون عشرة أعوام مقبلة، يخشى من فشل أوروبا على ضمان سلامة بنيتها التحتية السيبرانية، أو التحكم في بيانات مواطنيها وشركاتها.

تتمثل الاستجابة الغريزية لعديد من السياسيين الأوروبيين في الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تقودها الدولة، وتنظيم الحياة دون شركات التكنولوجيا الكبرى.

يعكس الاقتراح الذي تم طرحه لإطلاق شركة أوروبية للحوسبة السحابية، تسمى "جايا-إكس"، الدافع نفسه الذي يقف وراء إنشاء "كوايرو" Quaero، محرك البحث الفرنسي-الألماني في 2008 لتحدي "جوجل".

عليك البحث في "جوجل" عن كلمة Quaero بدلا من Quaero ليخبرك كيف كان نجاح ذلك؟

خطر التنظيم غير المصمم هو أنه يمكن أن يكبح الابتكار ويعزز قبضة الشركات المهيمنة.

بدلا من محاولة تعزيز السيادة المتناقصة للحكومات الأوروبية ودعم أنصار الصناعة الوطنية المتقادمة، قد تبذل القيادات جهدا أفضل لإعادة صياغة قواعد اقتصاد البيانات، لتمكين المستخدمين وتحفيز موجة جديدة من الابتكار، فالسيادة الحقيقية، بعد كل شيء، تكمن في أيادي الناس.

لتحقيق هذه الغاية، ينبغي لأوروبا أن تشجع على بذل مزيد من الجهود، "لإعادة اللامركزية على شبكة الإنترنت"، حسبما يقول علماء الكمبيوتر، لتسريع عملية تطوير الجيل التالي من الإنترنت.

يجب تكريس مبدأ الخصوصية حسب التصميم في المجموعة التالية من اللوائح، وفقا للنظام الأوروبي العام لحماية بيانات دول الاتحاد الأوروبي، وكتابتها في جميع عقود المشتريات العامة.

يعد تيم بيرنرز لي، أكثر الأبطال إقناعا في إعادة تصميم المستقبل مخترع شبكة الإنترنت العالمية، الذي أطلق منذ ذلك الحين "سوليد" للتكنولوجيا لمنح المستخدمين حقوقا أكبر في الحصول على البيانات.

أخبرني تيم في مؤتمر معهد البيانات المفتوحة هذا الشهر: "علينا أن نتخيل عالما تكون فيه أي بيانات تنشئها تحت سيطرتك".

وتابع "بشكل افتراضي، ستتحكم في بياناتك. وبشكل افتراضي، لن يتم مشاركتها مع أي شخص".

تم توضيح ما يعنيه هذا في الممارسة العملية من قبل فرانشيسكا بريا، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا السابقة في برشلونة، وهي الآن مستشارة كبيرة في الأمم المتحدة. وتقول إن أوروبا لديها الآن فرصة لوضع معايير الخصوصية والأمن للاقتصاد الرقمي، التي ستحدد ابتكارات المنصات المستقبلية.

وتضيف: "ينبغي على أوروبا الاستثمار في التقنيات اللامركزية، وتعزيز الخصوصية والحفاظ على الحقوق، التي تعيد التحكم في البيانات للمواطنين، حتى يتمكن المواطنون من تحديد البيانات التي يريدون الاحتفاظ بخصوصيتها، والبيانات التي يريدون مشاركتها، ومع من، وفق أي شروط تحديدا".

إن التحول من رأسمالية المراقبة إلى اقتصاد بيانات أكثر تركيزا على المستخدم، يفتح بالفعل فرصا تجارية جديدة. أوروبا لديها فرصة لاستباق هذه الثورة المقبلة، بدلا من مجرد اللهث للحاق بركب الولايات المتحدة والصين.

يقول جراهام كوك، موظف سابق في "جوجل" والرئيس التنفيذي لشركة كيوبيت للبيانات، إن هيمنة شركات التكنولوجيا الأمريكية يمكن تجنبها عند هذا التحول المقبل. بنت شركات التكنولوجيا الكبرى محركات بحث قوية ومربحة للغاية، مدعومة بجميع البيانات التي حصلت عليها.

على أنه قد يكون هناك في وقت قريب تحول في ذلك الإمداد.

قال كوك: "تماما مثلما خسرت شركة ميكروسوفت مقابل الويب، قد تؤخذ شركتي فيسبوك وجوجل على حين غرة بسبب هذا التحول.

أعتقد أنه أمر لا مفر منه، لكننا لا نستطيع رؤيته بعد". وأضاف "سيتم تمكين المستهلكين من خلال امتلاك البيانات. هذا أمر مربك سيحدث في وقت قريب جدا".