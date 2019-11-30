هل باتت جنسية فرنسا أعلى قيمة من جنسية بريطانيا؟

خلال الجزء الأول من حياتي، سافرت بجواز سفر صادر من جنوب إفريقيا. في تلك الأيام، لم يكن ذلك الجواز يسمح لك بدخول كثير من الدول.

لإظهار معارضتها ضد الفصل العنصري، منع معظم دول العالم مواطني جنوب إفريقيا من الزيارة.

بذلك الجواز لا يمكنك الذهاب إلى معظم دول إفريقيا أو أوروبا الشرقية الشيوعية أو الصين أو عديد من دول الشرق الأوسط.

على أن جواز سفر بريطانيا الذي حصلت عليه منذ 28 عاما، فتح أبوابا كثيرة إلى الدول الأخرى، غالبا دون تأشيرة.

قيمة الجنسية البريطانية ربما تكون على وشك الانهيار، وفقا لمؤشر جودة الجنسية الذي تم نشره الأسبوع الماضي.

سبب ذلك ليس لمجرد أن جنسية بريطانيا في الوقت الحالي، تتمتع بجواز سفر يسمح بمرور سريع في المطارات في معظم أنحاء العالم؛ بل لأنها أيضا تمنح حرية العيش والعمل في 31 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهذا الحق ربما يكون على وشك الاختفاء، أو على الأقل سيكون مقيدا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إذن، ما جنسية البلد الأكثر قيمة؟ الجنسية الفرنسية، وفقا للمؤشر، وقد كان ذلك صحيحا على مدار الأعوام الثمانية الماضية.

كثير منا يستمتع بالتصنيفات. معظمها، مثل تلك التي تدرج "أكثر المدن ملائمة للعيش"، تعد غير موضوعية إلى حد كبير، باعتمادها على ما يقدره الفرد شخصيا: ازدهار هادئ أو حشود وثقافة عالمية.

كنت أتوقع أن مؤشر الجنسية هذا سيكون على النمط نفسه، لكن بعدما تعمقت شعرت أن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك.

المؤلفان ديميتري كوشينوف، بروفيسور القانون الدستوري الأوروبي في جامعة جرونينجن، وكريستيان كيلين، رئيس مجلس إدارة شركة هنلي وشركائه، يوصيان الحكومات والأفراد في مجال "المواطنة من خلال استثمار" مثير للجدل.

هما يعدان بحق أن حرية السفر والاستقرار في مكان آخر ليست وحدها ما يجعل جنسية الفرد ذات قيمة.

جنسية دولة تمنحك كذلك الحق في العيش، ميزتها في الاستقرار والحرية والفرص تؤخذ في الحسبان أيضا.

ميزة الحصول على جواز سفر أوروبي هي أنه إذا كانت بلدك تواجه خطرا، فيمكنك الانتقال إلى مكان قريب.

بالتالي فإن أفضل 32 دولة في المؤشر هي دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية.

أداء فرنسا أفضل من دول مثل ألمانيا وهولندا، لأن مواطنيها يمكنهم العيش في بعض مستعمرات البلاد السابقة.

هذا التركيز على التنقل ينتج عنه تصنيف جنسيات أفقر دول الاتحاد الأوروبي في مرتبة أعلى من جنسيات دول أخرى.

الجنسية اليونانية تحتل مرتبة أعلى من الأسترالية وذلك يعود إلى أن أستراليا، على الرغم من كونها أكثر ثراء واستقرارا من الناحية الاقتصادية، إلا أن جواز السفر الأسترالي يسمح لك بالعيش في قلة من الدول الأخرى، إذا كنت ترغب في المغادرة.

الديمقراطيات غير الأوروبية الغنية تحتل مرتبة عالية: الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا يقع ترتيبها بعد دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية.

المراكز الأربعة الأخيرة تحتلها بلدان في حالة يرثى لها وتقدم جوازات سفر لا تسمح لمواطنيها بالهروب بسهولة: سورية وجنوب السودان وأفغانستان والصومال.

ما الذي يمكن أن يحدث لترتيب بريطانيا الذي يحتل المرتبة الثامنة حاليا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ ذلك يعتمد على أي نوع من الخروج هو.

الخروج الصعب قد يحرم مواطني بريطانيا من الحق التلقائي في العمل والعيش في دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية: "مجموعة من أكثر الأماكن تطورا على وجه الأرض"، حسبما يقول التقرير.

من الصعب جدال ذلك. إذا كنت من مؤيدي "بريكست"، فأنت تريد إنهاء حرية الحركة. حتى الحق المسموح به نسبيا بالتنقل داخل أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون أكثر تقييدا مما يتمتع به المواطنون البريطانيون حاليا.

وفقا لما يقول المؤلفان: "بريطانيا ربما تكون على وشك تحقيق رقم قياسي عالمي من حيث تقويض عميق لجودة جنسيتها دون خوض أي صراع عنيف".

إذا كان التراجع الاقتصادي سيتبع "بريكست"، فإن قيمة الجنسية البريطانية -حرية الحركة إضافة إلى الازدهار- يمكن أن تنخفض أكثر.

إلا أنني أخبرت موظفي شركة هينلي وشركاه، إذا كانت الجنسية الفرنسية مرغوبة أكثر من البريطانية، لماذا يخاطر كثير من الناس بحياتهم لعبور القناة الإنجليزية من فرنسا إلى بريطانيا؟ هؤلاء الأشخاص مهاجرون غير شرعيين، على حد قول شركة هينلي. إنهم ليسوا من مواطني أي من البلدين. وهذه الدراسة بشأن الجنسية، وليس الإقامة.

على الرغم من ذلك، سواء بسبب اللغة الإنجليزية، أو سهولة العمل بشكل غير قانوني أو التسامح النسبي مع الغرباء إلا أن بريطانيا تبدو مستعدة للاحتفاظ ببعض مناطق الجذب، بغض النظر عن خروجها من الاتحاد الأوروبي.