بعد موت الملاك .. ماذا يحدث للأصول الرقمية؟

ماذا سيكون رد فعلك إذا قال شخص ما على الطرف الآخر من الهاتف "رائع"، ردا على سماع أن زوجك قد توفي؟

هذا ما حدث للويز كاي عندما اتصلت بخط المساعدة من شركة الهاتف الخلوي التي تتعامل معها لإغلاق حساب زوجها الراحل ديفيد.

تقول كاي إن نية الموظف كانت حسنة، إلا أن من الواضح أن الشركة فشلت في تدريب موظفيها بشكل صحيح، عند التعامل مع وفاة أحد الزبائن.

"كنت أعرف أن الشخص على الطرف الآخر من الهاتف لم يقصد الإساءة – كانت هذه مجرد طريقته في التحدث – لكنه صدمني، واستمر بقول ذلك بعد كل ما قلته.

هذا ليس ردا مناسبا"، كما تقول الفنانة وجامعة التبرعات الخيرية، التي فوجئت أيضا بسماع موسيقى روك صاخبة تم تشغيلها على الهاتف، عندما أبقاها فريق الفجيعة منتظرة.

هذه المحادثة على الهاتف الخلوي كانت مجرد واحدة من كثير من التجارب المقلقة التي مرت بها السيدة كاي (62 عاما)، أثناء محاولة تنظيم الشؤون المالية لزوجها الراحل.

لقد أجبرت على إغلاق حساب بطاقة الائتمان المشترك للزوجين، لإعادة فتحه مرة أخرى باسمها فقط، ما تسبب في عدم مرور جميع مدفوعاتها المنتظمة.

ثم كان هناك الموقف المستحيل الذي وجدت نفسها فيه فيما يتعلق بحساب "نيتفليكس" العائلي، الذي كان مربوطا بحساب البريد الإلكتروني لزوجها المحمي بكلمة سر، والساعات التي قضتها على الهاتف في مكالمات إلى كندا، لمجرد دفع فاتورة بطاقة الائتمان المستحقة باسمه.

التعامل مع الشركات فيما يتعلق بالشؤون المالية لزوجها كان أكثر تعقيدا واستهلاكا للوقت بكثير مما توقعت، إلا أن الجانب الرقمي من ملكيته كان هو الذي تسبب في أكبر المشكلات.

تقول السيدة كاي، "كان ديفيد منظما جدا وكان يجمع ويسجل كل كلمات المرور الخاصة به في مكان واحد... لكن بسبب وفاته المفاجئة، لم تتسن له الفرصة بإخباري بكلمة السر الرئيسة، لذلك لا يمكنني الآن الوصول إلى أي من حساباته".

تؤكد تجربتها المصاعب التي يمكن أن تسببها الأصول الرقمية بالنسبة إلى الذين يعانون فجيعة، والاختلاف في قواعد الشركات التي تحكم الوصول بعد الوفاة والضبابية واسعة النطاق، بشأن الحقوق التي لدينا على أصولنا الرقمية.

مع استمرار النمو في استخدامنا للخدمات عبر الإنترنت، يبقى الأمر متروكا للأفراد، للتأكد من تحضيراتهم المناسبة لتسليم أصولهم الرقمية.

إذا لم يفعلوا، قد يورثون أحباءهم عبئا غير ضروري من الجهد والروتين – وفي بعض الحالات اضطرارهم إلى طلب المساعدة القانونية لحل المسائل.



الأصول الرقمية

في وقت سابق من هذا العام، وصلت قضية إلى محاكم بريطانيا، تضمنت راشيل تومبسون، الأم البالغة من العمر 44 عاما التي رحل زوجها، وكانت قد انفصلت عنه.

كان قد توفي قبل بضعة أعوام من ذلك ولم يترك وصية. اضطرت تومبسون إلى اللجوء إلى المحاكم للحصول على أمر يجبر شركة أبل على السماح لها بالوصول إلى حساب زوجها على الإنترنت، حتى تتمكن من استعادة الصور والفيديوها العائلية المهمة المخزنة على الإنترنت.

تقول أنجاراد لين، زميلة عليا في فريق العملاء الخاصين في شركة في دبليو في للمحاماة، "أفضل شيء كان يمكن أن يفعله تومبسون هو أن يترك وراءه تدابير عملية للسماح لراشيل بالوصول إلى حسابه – من خلال ترك كلمات مروره والوصول إلى البريد الإلكتروني".

لا يوجد حاليا تعريف قانوني للأصول الرقمية في بريطانيا، لكنها تتضمن بشكل عام حسابات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والصور المخزنة على الإنترنت، فضلا عن الوثائق الرقمية والخدمات عبر الإنترنت.

الأصول الرقمية ذات القيمة المالية تشمل الحسابات المصرفية، و"باي بال" وحسابات التسوق عبر الإنترنت والعملات الرقمية. الأصول الرقمية ذات "القيمة الاجتماعية" تشمل مواقع لينكد إن وتويتر وفيسبوك.

تقول لين، "معظم الأشخاص لديهم جانب رقمي في حياتهم، سواء كان ملفات وسائل التواصل الاجتماعي، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحسابات التسوق، أو الوثائق المخزنة في خدمة السحابة مع خدمات قائمة على الإنترنت، مثل "جوجل درايف" أو "دروببكوس". في حين أننا نعيش في عالم حيث كثير من الأشياء التي نقدرها هي رقمية، إلا أن قلة لديها تحضيرات لما سيحدث لهذه الأصول الرقمية عندما يموتون".

النصيحة الأولى التي غالبا ما يقدمها الخبراء في هذا المجال هي عدم الانتظار لترتيب شؤونك الرقمية، بل فعل ذلك كجزء من التدبير المالي اليومي. عليك تجميع قائمة من الحسابات على الإنترنت بأسماء المستخدمين، وتخزينها في مكان آمن ومشاركة نسخة مع محامي ومنفذي الوصية، كما تقول كاتريونا لوميست، المستشارة المتخصصة في تخطيط الحياة اللاحقة ورسوم الرعاية.

قد يجد الأشخاص الذين فقدوا عزيزا أنه من المحبط للغاية التعامل مع القضايا المالية عند المعاناة من وفاة أحد أفراد الأسرة.

وتضيف، "وجود قائمة يجعل الأمر أسرع وأسهل على منفذي الوصية لتعقب الأصول عند الوفاة. ينبغي إغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عند الوفاة، لكن من المهم التأكد من أنك لا تخاطر بفقدان وثائق أو صور أو سجلات عاطفية أخرى ذات قيمة".

وهي توصي بمراجعة وصيتك بانتظام طوال مراحل تقدمك في العمر، وتحديث قائمة أصولك الرقمية بشكل متكرر أكثر باعتباره أمرا يدل على "انضباط جيد".



وصية رقمية

تقول جمعية المحامين إنه ينبغي للأشخاص ترك تعليمات واضحة على شكل وصية رقمية، حول ما ينبغي أن يحدث لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بعد وفاتهم.

جمعية الميراث الرقمي، التي تم تأسيسها للمساعدة على تثقيف الأشخاص حول كيفية إدارة ما سيحدث لوجودهم الرقمي عندما يموتون، تقدم إرشادات حول كيفية ترك الحسابات في متناول الأشخاص المناسبين. يمكن تنزيل نموذج وصية من موقعها الإلكتروني،

digitallegacyassociation.org.

يقول جيمس نوريس، مؤسس جمعية الميراث الرقمي، "نحن نقضي وقتا كبيرا بشكل متزايد على الإنترنت. وفقا لهيئة أوفكوم، نحن نقضي وقتا على الإنترنت أكثر مما ننام. كما أن القيمة التي نضعها في أصولنا الرقمية تزيد والمال الذي ننفقه يرتفع".

نوريس، الذي يعمل أيضا مع مؤسسة هوسبيس يو كيه Hospice UK، يقول إنه يريد المساعدة على جعل الأشخاص قادرين على تحديد ما يريدون أن يحدث لأصولهم.

"يتعلق الأمر بتحديد المنصات التي يستخدمونها وما يجب أن يحدث لكل واحدة منها. ما يمكنك ولا يمكنك القيام به بشأنها يعتمد على شروط الخدمة لكل شركة أو منصة فردية. ستكون لدى بعض الأشخاص أسباب عاطفية أكثر لإرثهم الرقمي، ومالية أكثر لآخرين، على سبيل المثال تحديد إلى أين سيذهب ائتمان بايبال أو العملات الرقمية" على حد قوله.

بإمكان الوصية الرقمية حل كثير من الأسئلة المعلقة حول رغباتك بعد الوفاة. مع ذلك، يشير الخبراء إلى أنها بيان رغبات وليست وثيقة ملزمة قانونيا.

حتى عند تحديد ما تريد أن يحدث لأصول الرقمية في وصيتك، فليس بالضرورة أن يتم نقل الأصول كما تريد أن تكون.

تقول لين، "القانون الذي يتعامل مع وراثة الأصول الرقمية يعاني حتى الآن من أجل مواكبة التطورات السريعة في التكنولوجيا. من المنطقي تعيين مدير أصول رقمية في وصيتك، لكن من غير الواضح ما إذا كان مزودو المحتوى الرقمي سيقبلون مثل هذا التعيين، كموافقة على الكشف عن معلومات الحساب للمدير، أو السماح للمدير بإعادة تعيين كلمات المرور".

على سبيل المثال، شروط خدمة "أبل آي كلاود"، المضمنة في كل جهاز "أبل" لتخزين الصور والملفات والموسيقى والوثائق، تنص على أنه لا يوجد حق النقل إلى آخرين من بعدك.

"ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإنك توافق على أن حسابك غير قابل للنقل، وأن أي حقوق على الهوية والمحتوى الخاص بك على أبل داخل حسابك تنتهي عند وفاتك" حسبما أضافت لين.

من الناحية العملية، هذا يعني أنه حتى إذا ترك الشخص وصية تفيد بأن الوثائق أو الصور المخزنة على حساب آي كلاود يجب أن تذهب إلى فرد معين، فقد يتطلب هذا أمرا من المحكمة لتحقيق ذلك – كما اضطرت السيدة تومبسون أن تفعل.

تقول ناتاشا ستورتون، زميلة عليا في شركة ويزرز للمحاماة، "بعض ما يسمى أصولنا الرقمية ليست أصولا ولا رقمية على الإطلاق، لكنها تراخيص تنتهي عند الوفاة.

على سبيل المثال، إذا كان لديك تطبيق قراءة الكتب على جهاز كيندل، فأنت لا تملك أيا من الكتب الموجودة على حسابك في "كيندل". لديك ترخيص لاستخدامها خلال فترة حياتك، وعندما تموت، ذلك الترخيص يموت معك. الأمر نفسه مع خدمات بث الموسيقى مثل "سبوتيفاي" – لديك الحق في الاستماع إلى الموسيقى خلال حياتك، لكن ذلك الحق ينتهي عند الوفاة".

إذا كان لدى الأشخاص كتب أو موسيقى مفضلة يريدون تسليمها إلى أحبائهم، هذا يعني أنه يجب عليهم امتلاكها على شكل نسخة صلبة.

هناك أصول رقمية أخرى يتمتع فيها الأشخاص بحقوق، لكن لا يمكن تسليمها بالطريقة نفسها مثل الأشياء المادية.

هذه تشمل بعض الصور الرقمية، وحقوق النشر، وأسماء النطاقات (لمواقع الإنترنت)، ونقاط الولاء ومحتوى البريد الإلكتروني.

في المحكمة، التي نظرت في قضية السيدة تومبسون، دعا القاضي إلى تغيير القانون لإزالة هذا الالتباس، وجعل حل مثل هذه المشكلات أسهل، موضحا أن الشركات مدينة "بواجب رقمي لرعاية العائلات الثكلى".



الشروط والأحكام

هناك تباين كبير في القواعد الموضوعة على الأصول الرقمية من قِبل شركات التكنولوجيا.

شركتا فيسبوك وإنستجرام تسمحان بالاحتفاظ بصفحة الشخص المتوفى كذكرى، حتى يكون بالإمكان مواصلة مشاهدتها؛ ويمكن أيضا تسمية أحد الورثة مسبقا لإدارة مثل هذه الصفحة.

تسمح شركة جوجل للمستخدمين باختيار منفذ وصية إذا كان حسابهم غير فعال لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر. وكما ذكرنا، لن تسمح شركة أبل بالوصول إلا إذا ترك الشخص وصية أو كان هناك أمر من المحكمة.

هناك مجال واحد تكون فيه حقوق الملكية أكثر وضوحا هو العملات الرقمية. الأصول مثل عملة "بيتكوين" ستبقى متاحة بعد الوفاة ويمكن نقلها، لكن لا يمكن الوصول إلى محتويات المحفظة إلا باستخدام مفتاح خاص.

إذا توفي شخص ما ولم يوفر إمكانية الوصول إلى المفتاح الخاص لمنفذي وصيته، فإن أصول عملة "بيتكوين" ستضيع.

يقول الخبراء، إن الخيارات لمنع هذا تشمل ببساطة كتابة المالك المفتاح في مكان آمن، وتخزينه على وحدة تخزين متنقلة سيجدها أفراد أسرته أو المستشارين أو أن يعهد بها إلى خدمة تجارية.

الأصول الأخرى التي يجب التفكير فيها تشمل حسابات الألعاب على الإنترنت.

تقول السيدة ستورتون، "كثير من الناس لا يدرك أن ملكيته قد تشتمل الآن على أصول رقمية ذات قيمة كبيرة، مثل الحسابات والشخصيات في الألعاب على الإنترنت، مثل World of Warcraft، ومقاطع الفيديو على يوتيوب، وصور المشاهير. السؤال هو كيف يقدر الناس هذه الأصول؟"،

كما هو الحال مع الأصول المادية، يجب تقييم الأصول الرقمية فيما يتعلق بمعاملتها الضريبية.

تقول ستورتون، "على عكس كثير من الأصول الرقمية، التي لديها قيمة عاطفية بحتة، فإن عملة بيتكوين تتمتع بقيمة مالية وستكون خاضعة لضريبة الميراث بالطريقة نفسها، مثل الأصول التقليدية الموجودة في ملكية الفرد".

أصدرت دائرة الإيرادات والجمارك إرشادات حول فرض الضرائب على الأصول المشفرة، مؤكدة أنه يتم التعامل مع هذه الأصول بوصفها ممتلكات لأغراض ضريبة الميراث.



تأمين كلمات المرور

كلمات المرور هي المفتاح لمساعدة منفذي وصيتك وأقاربك في إدارة ملكيتك بعد وفاتك، بدءا من كلمات مرور حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني إلى حسابات سلاسل تجارة التجزئة الإلكترونية، مثل "أمازون" و"باي بال".

شركات إدارة كلمات المرور تشفر وتخزن تسجيلات الدخول لكل هذه الحسابات، لذلك عليك فقط تذكر كلمة مرور واحدة.

هذه الشركات تستخدم برنامجا لتشفير كلمة المرور الرئيسة هذه وتخزينها على أجهزتك فقط، ما يعني أنه حتى في حالة اختراق شركة إدارة كلمات المرور، فينبغي أن تكون أصولك آمنة.

ليس من الجيد تضمين كلمات المرور في وصيتك لأن الوصايا وثائق عامة. بدلا من ذلك، ينبغي تضمينها في رسالة رغبات خاصة ترفق في الوصية.

كبديل شائع، يكشف كثير من الناس كلمات المرور لمنفذ وصية معين أو أحد أفراد الأسرة كطريقة لضمان إمكانية نقل الأصول.

حذرت جوليا شتولمان، الزميلة في شركة ويزرز، من أن الكشف عن كلمات المرور وغيرها من المعلومات الأمنية لبعض المواقع قد يخاطر بخرق الشروط والأحكام – وهو عامل غالبا ما يكمن وراء تردد الشركات لمنح إمكانية الوصول إلى أطراف ثالثة، خوفا من انتهاك قضايا السرية والخصوصية.

يوافق كثير من الناس المتجهين إلى الحياة الآخرة على منح توكيل عام لشخص لإدارة شؤونهم المالية – عادة ما يكون أحد أفراد العائلة أو مستشارا موثوقا – الذي يستطيع إدارة شؤونهم في حالة عدم تمكنهم من القيام بذلك بأنفسهم.

على الرغم من أن التوكيل العام يتوقف عند الوفاة، إلا أنه بإمكان ذلك الشخص مساعدة العائلة أيضا على ترتيب الأصول الرقمية، لأنهم ربما كانوا قادرين على تشغيل الحسابات أو تم ائتمانهم بكلمات المرور الرئيسة.



التخطيط لنهاية الحياة

الذين يطلبون المساعدة لضم جميع المعلومات التي ستحتاج إليها عائلاتهم لتنظيم الملكية بمجرد وفاتهم، يمكنهم الآن اللجوء إلى شركات للمساعدة على هذه المهمة.

في الولايات المتحدة وبريطانيا، هناك شركات تقدم خدمات إدارة "نهاية الحياة"، مثل تنسيق الترتيبات حول نقل الأصول عند الوفاة، والمناقشات حول تخطيط ضريبة الميراث، باستخدام حد ضريبة الميراث السكنية وفهم هيئات الائتمان المعقدة.

مع شركة كينهريت Kinherit، بإمكان المستخدمين الاشتراك في ثلاثة مستويات مختلفة من الخدمة، بتكلفة تصل إلى 250 جنيها. جميع المستويات تقدم خدمة كتابة الوصية، وتخطيط نهاية الحياة ومكان تخزين آمن على الإنترنت للوثائق.

كما سيحصل المستخدمون أيضا على تنبيهات منتظمة لتحديث التغييرات.

شركة ليكسكين Lexikin، توفر سجلا آمنا من "الأصول والرغبات والذكريات والمواريث".

على موقعها الإلكتروني، بإمكانك صياغة وصية، وتخزين الملفات، وفهرسة حساباتك، ومكتبات وسائل التواصل الاجتماعي والصور، واستخدام حاسبة للأصول لترك ملخص عن ملكيتك، والعثور على مدير لإدارة الثروة، وتوجيه إرثك الخيري.

يقول بن ماسون، العضو المنتدب في شركة كينهريت Kinherit، "عدم إعداد إرثك الرقمي قد يتسبب في ضغوط كبيرة لأحبائك بعد رحيلك. السؤال الذي نطرحه على العملاء هو، إذا مت اليوم – هل تعرف عائلتك ما لديك؟ الجواب غالبا ما يكون لا".