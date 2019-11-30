لا تدع البيانات تتسلل عبر الشقوق

توفر جمعية الميراث الرقمي قائمة مرجعية لأي شخص يريد تنظيم إرثه.

• إذا كانت لديك كلمة مرور أمان على هاتف خلوي أو جهاز إلكتروني آخر، فكر في أفضل طريقة لإدارة كلمات مرورك، حتى يتمكن أحباؤك أو منفذ الوصية من الوصول إليها بعد وفاتك.

• إذا كان لديك حساب على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، عليك تنزيل صورك وفيديوهاتك من الخدمة وتمريرها إلى واحد من أقرب الأقرباء. قد ترغب أيضا في توفير الوصول الإداري لحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى شخص تثق به.

• إذا كانت لديك اشتراكات على الإنترنت أو حسابات مصرفية، عليك وضع خطط مناسبة لكل منها.

• إذا كانت لديك صور أو فيديوهات مخزنة على أجهزة إلكترونية أو على خادم كمبيوتر تستضيفه شركة ما، قد ترغب في إنشاء مجلد لصورك المفضلة ومشاركتها مع أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة، يمكن أن تتم المشاركة عبر خدمة إنترنت أو من خلال استخدام شريحة ذاكرة خارجية على القرص الصلب.