السعودية والإمارات تتعاونان في 6 مجالات فضائية للأغراض السلمية

ركزت مذكرة التعاون التي تم تبادلها بين حكومتي المملكة والإمارات، على هامش الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الإمارات، على ستة مجالات رئيسة للتعاون في الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء، أن مجالات التعاون التي غطتها المذكرة تشمل العلوم والتقنيات الفضائية، والمشاريع والبرامج الفضائية، والخدمات والتطبيقات الفضائية، والبحث والتطوير في مجال الفضاء، وكذلك التدريب والتعليم في مجال الفضاء إلى جانب السياسات والتشريعات الفضائية، إضافة إلى تغطيتها أشكال التعاون التي تشمل تبادل الخبراء والباحثين الفنيين، وتبادل المعلومات، وعقد المؤتمرات والندوات، وتشجيع استخدام المنتجات والخدمات التي يجري تطويرها، وتعزيز الأنشطة التعليمية في علوم تكنلوجيا الفضاء، وتعزيز التعاون بين المعاهد والصناعات العاملة في قطاع الفضاء بين الدولتين.
وأعرب آل الشيخ عن شكره وتقديره للأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الذي تابع تفاصيل المذكرة في كل مراحلها، وحرص على تفعيل كل نقاطها، وعمل على كل ما من شأنه إنجاح هذا التعاون. وكانت المملكة والإمارات تبادلتا مذكرة تعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية. مثل الجانب السعودي محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، ومن الجانب الإماراتي الدكتور أحمد الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء.
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