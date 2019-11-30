«سياسة الإفلاس» تشعل الاحتجاجات في لبنان والمتظاهرون يطالبون بحكومة إنقاذ

وسط أوضاع معيشية صعبة، وتوقف كبير في معظم القطاعات الخدمية، ومطالب شعبية باسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، استمرت الاحتجاجات اللبنانية لليوم الـ44 على التوالي في العاصمة بيروت وفي عديد من المناطق شمال لبنان وجنوبه وشرقه وفي جبل لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، وفقا لـ"الألمانية".

واعتصم عدد من المحتجين في بيروت أمام مبنى مديرية الضريبة على القيمة المضافة للاحتجاج على السياسة المالية المتبعة، وطالبوا بـ"اسم نظيف يتولى رئاسة الحكومة ويعمل لمصلحة لبنان"، وحاولوا منع الموظفين من الدخول، وقامت القوى الأمنية بإبعاد المحتجين عن المداخل الأساسية للمبنى، ما سمح لبعض الموظفين بالدخول، وسط اعتراض شديد من قبل المحتجين.

وانطلق المعتصمون بمسيرة وصلت إلى أمام السراي الحكومي في المدينة وتوجه قسم منها للاعتصام أمام المصارف الخاصة في النبطية، ودخلت مجموعة إلى عديد من المصارف منددة "بسياسة الإفلاس التي تعتمدها المصارف، التي جعلت من ودائع المواطنين رهائن لديها ولا تعيدها لأصحابها، واعتمدت سياسة الحجز على الأموال".

ويشهد لبنان منذ الـ17 من الشهر الماضي احتجاجات مطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وفتحت المدارس والجامعات أبوابها اليوم في معظم المناطق اللبنانية، كما فتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، فيما بقيت المصارف مقفلة التزاما بالإضراب الذي أعلنه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، للمطالبة بتأمين حماية المستخدمين والعملاء.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي سلسلة تدابير لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي، على أن يعلن مجلس الاتحاد قرارا بمعاودة العمل بعد اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان".

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.