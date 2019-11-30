«آلة البطش» الإيرانية تستهدف المحتجين والمنظمات الدولية توثق مقتل 161 متظاهرا

تواصل "آلة البطش" الإيرانية، استهداف المحتجين السلميين الرافضين لفساد رجال نظام الحكم، وذلك عقب اندلاع تظاهرات عارمة في مختلف المدن العراقية، أعلنت منظمة العفو الدولية أمس، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران ارتفع أمس ليصل إلى 161 متظاهرا سلميا، وذلك وفقا لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، عادّة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير على الأرجح.

يأتي هذا العدد، بعد أن أعلنت المنظمة في تقارير لها أن النظام الإيراني، يتعامل بعنف مع المشاركين في الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت منذ 15 نوفمبر في معظم المحافظات الإيرانية، احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.

وكان المنظمة قد وثقت عبر تقاريرها أن المحتجين في إيران قتلوا عبر القنص من فوق الأسطح، والمروحيات، وملاحقتهم في الطرقات بالهراوات والعصي، حيث نشرت في فيديو بثته على حسابها على تويتر، أظهرت بعض المشاهد الصادمة كيف تمت ملاحقة المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع، اعتراضا على ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير.

كما لفتت إلى أن بعض الجثث كما الجرحى سحبوا من المستشفيات، مؤكدة مقتل أكثر 140 محتجا وفقا لتقارير موثقة، تثبت القسوة في التعامل مع التظاهرات والمحتجين.

وقال فيليب لوثر من منظمة العفو الدولية ومدير البحث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حينه إن "الزيادة في عدد القتلى تشكل علامة تحذير تظهر مدى القسوة في التعامل مع المظاهرات السلمية".

من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أخيرا، أن السلطات الإيرانية، تعمدت التستر على أعداد القتلى والمعتقلين خلال التظاهرات.

في حين أعلنت منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران تجاوز 450 قتيلا.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، قد أعلن، الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت حتى الآن سبعة آلاف من المحتجين.

ولا تزال خفايا الاحتجاجات التي شهدها معظم المحافظات في إيران الأسبوع الماضي، تتكشف بشكل يومي، مظهرة حجم القمع الذي جابهت به السلطات المحتجين الإيرانيين الذي نزلوا في 15 نوفمبر إلى الشوارع على مدى خمسة أيام، معترضين على الزيادة غير المسبوقة التي فرضتها الحكومة الإيرانية على أسعار البنزين.

ويقول حافظ فاضلي أحد المعارضين الإيرانيين وعضو المكتب السياسي في حزب "التضامن الديمقراطي الأهوازي" في مقابلة مع "العربية.نت" إن التظاهرات شملت نحو 150 مدينة وبلدة إيرانية في أكثر من 20 من محافظات البلاد"، لافتا إلى أن التظاهرات في السابق كانت تقتصر على الأهواز وبلوشستان وكردستان وأذربيجان، لكن هذه أول مرة منذ أربعة عقود، تشهد فيها إيران مثل تلك الاحتجاجات الشعبية على نطاق واسع".

وتابع أن "الاحتجاجات في إيران تتواصل منذ عقود، لكن هذه المرة اندلعت نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والضغوط السياسية العالمية على إيران، التي أثرت في كل البلاد، بخلاف غلاء أسعار المحروقات، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد والخدمات بنسبة تراوح بين 40 و50 في المائة، وفي قطاعات أخرى تصل إلى 100 في المائة، لذلك تظاهر الناس جميعا وخرجوا في تلك الاحتجاجات".

وأبدى عضو المكتب السياسي اعتقاده أن التظاهرات ستستمر خاصة مع بداية العام المقبل، ولا سيما أن بعض المتظاهرين ما زالوا يخرجون في بعض المناطق، عادا "أن الحكومة ليست لديها إمكانات لدفع أجور موظفيها". كما عد أن "عدم دفع الحكومة رواتب الموظفين سيسهم في مشاركة وخروج عدد أكبر منهم إلى الشوارع". وعن أسباب الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي، أكد أن "ربط أسبابها بغلاء أسعار الوقود، هو تقليل من شأنها ومن شأن الشعب الإيراني، فهناك فجوة عميقة بين الحكومة ومختلف فئات الشعب.

وقال: "أسعار الوقود تسببت في اندلاع التظاهرات، لكن الشعارات كانت مختلفة ومنها لا للمرشد الإسلامي، لا للجمهورية الإسلامية، كما كانت الهتافات كلها ضد الولي الفقيه وحكومته".

إلى ذلك، كشف المعارض الإيراني عن وجود مئات القتلى وآلاف المحتجزين"، مضيفا أن هناك "800 شخص من إقليم الأهواز محتجزين على خلفية مشاركتهم في هذه الاحتجاجات".

ولفت إلى أن "هناك مئات القتلى في مناطق الأهواز والأرقام كارثية، فأعدادهم تراوح بشكل دقيق بين 130 و140 قتلوا خلال مشاركتهم في الاحتجاجات ونحن في الوقت الحالي، نقوم بتوثيق أسمائهم، وقد حصلت مجزرة في مدينة الفلاحية بعد إعدامات ميدانية بحق شبابها إثر خروجهم بقوة في تظاهرات السبت الماضي".