عراقيون يحتفلون باستقالة الحكومة وسط تحذيرات حقوقية من مجزرة جديدة في ذي قار

في الوقت الذي توافد فيه الآلاف من العراقيين إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، احتفالا باستقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أمس، من مخاطر وقوع مجزرة جديدة في محافظة ذي قار (جنوب)، داعية عقلاء القوم من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل".

وقالت المفوضية في بيان لها "إن الدلائل تشير إلى تصعيد الوضع القائم والتخوف من تجدد التصادم بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع مجزرة جديدة في ذي قار في الساعات القليلة المقبلة".

ودعت "جميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر"، مشددة على القوات الأمنية ضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية.

وناشدت المتظاهرين بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة وعدم تعريض حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر".

وتعيش مدينة الناصر مركز محافظة ذي قار انفلاتا أمنيا من جراء تصاعد حالة الغضب بعد سقوط 32 قتيلا من المتظاهرين وإصابة أكثر من 250 آخرين في أعنف موجة تشهدها المحافظة منذ انطلاق المظاهرات في 25 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قد أعلن استقالته أمس، بعد أن دعا علي السيستاني نواب البرلمان إلى إعادة النظر في مساندتهم لحكومة تهتز فوق بركان الاضطرابات منذ أسابيع.

وقال بيان بتوقيع عبدالمهدي أمس إنه سيقدم استقالته للبرلمان، حيث يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، مؤكدا أن قراره جاء استجابة لدعوة تغيير القيادة التي أطلقها السيستاني وهو المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق. ولم يوضح البيان متى سيستقيل، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة غدا لمناقشة الأزمة.

في الوقت نفسه قالت مصادر طبية إن قوات الأمن قتلت بالرصاص ثلاثة متظاهرين على الأقل في مدينة الناصرية بجنوب البلاد مع استمرار الاشتباكات.

وأردت القوات العراقية أكثر من 400 معظمهم شبان ومتظاهرون عزل منذ اندلاع شرارة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أول تشرين الأول (أكتوبر). وقتل أكثر من عشرة أفراد من قوات الأمن في الاشتباكات.

وبعد أن أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف الأربعاء الماضي، تصاعد العنف الذي قوبل برد شديد القسوة من قوات الأمن التي قتلت بالرصاص 62 شخصا في أنحاء البلاد أمس الأول.

وتمثل هذه الاضطرابات أكبر أزمة يواجهها العراق منذ أعوام. ويقف المحتجون من معاقل الشيعة في بغداد والجنوب في مواجهة نخبة حاكمة فاسدة يسيطر عليها الشيعة وينظر إليها على أنها أداة تحركها إيران. وحذر السيستاني، الذي لا يتدخل في السياسة إلا في أوقات الأزمات لكن له تأثيرا كبيرا في الرأي العام، من تفجر صراع داخلي وموجة من الطغيان والدكتاتورية، داعيا إلى توخي الحذر من "الانجرار إلى الاقتتال الداخلي ومن ثم إعادة البلد الى عصر الدكتاتورية المقيتة"، وحث القوات الحكومية على الكف عن قتل المتظاهرين في الوقت الذي ناشد فيه المتظاهرين أنفسهم رفض كل أشكال العنف.



وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة التي نقلها التلفزيون على الهواء "بالنظر إلى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين ... فإن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق".

وأضاف "وعلى المتظاهرين السلميين أن يميزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أيا كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها". وأجج حرق القنصلية الإيرانية في النجف يوم الأربعاء الماضي العنف.

وقتلت قوات الأمن أمس الأول بالرصاص 46 شخصا في الناصرية، و18 في النجف، وأربعة في بغداد، ما رفع عدد القتلى خلال أسابيع من الاضطرابات إلى 417 على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل وفقا لإحصاء أعدته "رويترز" استنادا إلى مصادر الشرطة ومسعفين.

وذكرت مصادر في مستشفيات أن اشتباكات دارت بين المحتجين وقوات الأمن في الناصرية في وقت مبكر أمس الجمعة ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدة مصابين. وقال السيستاني "إن الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار إلى الاقتتال الداخلي ومن ثم إعادة البلد إلى عصر الدكتاتورية المقيتة، فلا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم"، دون أن يذكر تفاصيل.