توترات التجارة تهبط بالأسهم الأمريكية خلال جلسة تداول مختصرة

أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة تداول مختصرة اليوم على انخفاض، متضررة من تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونج كونج وهو ما أذكى قلق المستثمرين بشأن محادثات التجارة بين العملاقين الاقتصاديين.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 112.59 نقطة، أو 0.4 بالمئة، إلى 28051.41 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 12.65 نقطة، أو 0.4 بالمئة، ليغلق عند 3140.98 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 39.70 نقطة، أو 0.46 بالمئة. إلى 8665.47 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد اند بورز 1 في المئة وداو جونز 0.65 في المئة وناسداك 1.71 في المئة.

كما تنهي الشهر على مكاسب مع صعود ستاندرد اند بورز 3.4 بالمئة وداو جونز 3.7 بالمئة وناسداك 4.5 بالمئة.