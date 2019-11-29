تلاشي الضغوط البيعية يحفز الأسهم السعودية للارتفاع وتحسن الأداء

أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على تراجع بنحو 203 نقاط بنسبة 2.5 في المائة لتغلق عند 7859 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" 37 نقطة بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 1115 نقطة.

وأشير في التقرير الأسبوعي السابق إلى أن المقاومة عند 8070 نقطة بينما الدعم عند 7870 نقطة.

وحاولت السوق خلال الأسبوع تجاوز المقاومة، حيث كانت أعلى نقطة عند 8084 نقطة، إذ تزايدت الضعوط البيعية حتى وصلت السوق إلى مستويات قريبة من الدعم، وأنهت الأسبوع دون الدعم بنحو 11 نقطة.

والتماسك عند المستويات الحالية والحفاظ على الدعم سيحسن أداء السوق خاصة مع انتهاء فترة اكتتاب الأفراد في "أرامكو"، ما يزيل قلق بعض المتعاملين من حدوث بيوع.

واستمرار الضغوط البيعية وكسر الدعم سيزيدان من حدة التراجع إلى مستويات 7660 نقطة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8062 نقطة، حيث تداول بين أعلى نقطة عند 8084 رابحا 0.28 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7823 نقطة فاقدا 2.97 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7859 نقطة فاقدا 203 نقاط بنسبة 2.5 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 1.8 في المائة بنحو 268 مليون ريال لتصل إلى 15 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 6.8 في المائة بنحو 40 مليون سهم لتصل إلى 549 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 531 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفع قطاعا "الطاقة" بنسبة 0.33 في المائة، و"السلع الرأسمالية" بنسبة 0.27 في المائة، مقابل تراجع البقية بتصدر "الاتصالات" بنسبة 5.43 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 4.6 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 45 في المائة بقيمة 6.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 6 في المائة بقيمة 948 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "أنعام القابضة" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 9.07 ريال، يليه "شاكر" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 8.95 ريال، وحل ثالثا "الخزف السعودي" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 31.70 ريال.

وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 14.7 في المائة ليغلق عند 112 ريالا، يليه "أبو معطي" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 18.96 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 18.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "العربي" بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "ساب" بقيمة 1.2 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية