12.3 مليون عاطل في منطقة اليورو .. وارتفاع أسعار الأغذية والخدمات يقفز بالتضخم 1%

تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، 7.5 في المائة الشهر الماضي، وهذا هو أدنى معدل منذ مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، وبالتحديد في تموز (يوليو) 2008.

وبحسب "الألمانية"، فإن البيانات المعدلة بعد أخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار تمثل تراجعا 0.1 في المائة، مقارنة بنسب البطالة المعدلة في أيلول (سبتمبر) الماضي، التي بلغت 7.6 في المائة في جميع دول منطقة اليورو التي يبلغ عددها 19 دولة.

وفي حين أن معدلات البطالة تحسنت على نطاق واسع من الأزمة الاقتصادية، التي ضربت منطقة العملة الأوروبية الموحدة 2009، إلا أن بيانات البطالة تختلف بشكل كبير بين دول التكتل، فيما يعد الشباب الفئة الأكثر تضررا من هذه المشكلة.

وبشكل إجمالي، بلغ عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ما يقدر بـ 12.3 مليون شخص، في تراجع بواقع 31 ألف شخص عن أيلول (سبتمبر)، ويصل معدل البطالة بين الشباب 15.6 في المائة، في تراجع نسبته 0.1 في المائة، مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر).

وهبط عدد العاطلين في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري لأدنى مستوى منذ إعادة توحيد شطري البلاد، قبل نحو ثلاثة عقود.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرج أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 2.180 مليون عاطل الشهر الجاري، بتراجع قدره 24 ألف عاطل، مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وبحسب البيانات، تراجعت البطالة هذا الشهر بواقع ستة آلاف عاطل، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، وذكرت الوكالة أن معدل البطالة ظل ثابتا عند 4.8 في المائة.

وجاء تراجع البطالة في ظل مؤشرات على استقرار قطاع التصنيع وتراجع الضغوط الاقتصادية على المصدرين الألمان.

وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أنه بعد أكثر من عشرة أعوام من تراجع البطالة في ألمانيا، هناك مخاطر من أن تشهد سوق العمل في البلاد نقطة تحول، بعد أن أعلن كثير من الشركات اعتزامها تسريح عمال قد يزيد عددهم على 80 ألف شخص خلال العام الحالي.

وأعربت وكالة العمل الاتحادية عن مخاوفها من أن يؤدي شطب الوظائف إلى تراجع الإنفاق الخاص، الذي دعم الاقتصاد الألماني خلال الفترة الأخيرة، وحال دون سقوط أكبر نظام اقتصادي في أوروبا في دائرة الركود هذا العام.

على صعيد منفصل، أفاد تقدير رسمي أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو نمت بأسرع من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر)، مدفوعة بقفزة في الأسعار بقطاعي الأغذية والخدمات، بالرغم من تراجع تكاليف الطاقة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو الـ19 زادت 1 في المائة على أساس سنوي، تسارعا من 0.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، ومقارنة بالشهر السابق، نزلت الأسعار 0.3 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).

وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا صعودا بـ0.9 في المائة على أساس سنوي، وقفزت هذا الشهر أسعار الأغذية غير المصنعة 1.8 في المائة على أساس سنوي من 0.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، بينما تراجعت أسعار الطاقة 3.2 في المائة، وهو ما يزيد على قراءة الشهر الماضي البالغة 3.1 في المائة.

لكن المقياس الذي يستثني تلك المكونات الأكثر تقلبا، أو ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، تسارع إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي من 1.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، متجاوزا توقعات السوق لارتفاع نسبته 1.3 في المائة.

وتسارع أيضا مؤشر أضيق نطاقا يحظى بمتابعة من الأسواق ويستثني أسعار التبغ إلى 1.3 في المائة من 1.1 في المائة الشهر الماضي، ليفوق توقعات كانت تبلغ 1.2 في المائة، وارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات 1.9 في المائة على أساس سنوي من 1.5 في المائة في الشهر الماضي.

ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم أقل قليلا فحسب من 2 في المائة على المدى المتوسط، لكنه أخفق لأعوام في دفع التضخم للاقتراب من هذا الهدف بالرغم من اتباع سياسة نقدية بالغة التيسير.