"فيسبوك" يخطط إلى إطلاق ميزة إخفاء التعليقات المزعجة

يبدو أن تطبيق "فيسبوك" يعمل على إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء تعليقات الآخرين دون علمهم.

وكشفت "ذا صن" البريطانية أن أداة "التقييد"، المتاحة على "إنستجرام"، قد تندرج ضمن ميزات تطبيق "فيسبوك" الرئيسة أيضا.

وأطلق "إنستجرام" الميزة هذه لمكافحة التنمر على الموقع الاجتماعي، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتسمح الميزة بحظر التعليقات "سرا" لبعض المستخدمين، حيث لن تكون مرئية لأي مستخدم آخر غير الشخص الذي كتبها.

وفي حديث مع "ذا صن"، قال مسؤولو "فيسبوك" إنهم يفكرون في تبني الميزة هذه أيضا.

وسألت الصحيفة البريطانية، مديرة المنتج في عملاق المواقع الاجتماعية، نامراتا بوستروم، عما إذا كان "التقييد" سيكون متاحا على "فيسبوك".

وأجابت نامراتا، "نريد أن نرى كيف يتصرف المستخدمون، وكيف يستخدمه الناس، ومدى فاعليته. وننظر في كيفية تطبيق الميزة على "فيسبوك". لم يتخذ القرار بعد، لكننا على يقين من أننا سنشارك القرار".

ويوجد في "فيسبوك" أكثر من ضعف المستخدمين النشطين شهريا في "إنستجرام"، لذا قد يبدو غريبا جدا أن ميزة "التقييد" وصلت "إنستجرام" أولا.

لكن "فيسبوك" تقول إن السبب في ذلك هو أن "إنستجرام" يضم قاعدة مستخدمين أصغر سنا، حيث يكون للتنمر تأثير كبير بشكل غير مناسب.