عارضة تنفق 45 مليون دولار على عمليات التجميل

تواجه عارضة الأزياء الأمريكية كايتي برايس مشكلة الإفلاس بعد أن أنفقت أموالها وثروتها على عمليات التجميل، التي أدت إلى تشوهات كبيرة في وجهها بسبب كثرة العمليات.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، أنفقت العارضة الشهيرة ثروتها المقدرة بـ45 مليون دولار على إجراء عمليات تجميل لوجهها وهذا ما جعلها تواجه الإفلاس وذلك وفقا

لـ"سبوتنيك".

وأشارت إلى أن السلطات الضريبية والمالية بدأت تلاحقها بسبب عدم تسديدها بعض الديون والضرائب.

وأضافت، أن المحكمة المتخصصة قد تفرض عليها بيع ممتلكاتها ومن بينها منزلها، الذي يصل ثمنه إلى مليوني جنيه، الذي يقع في ويست ساسكس ويتألف من تسع غرف.

وبحسب ما نقله الموقع، فإن كايتي برايس، وهي أم لخمسة أولاد وعمرها 41 عاما، تقول إنها تلقي باللوم فيما حصل لها على زوجها السابق بيتر أندري، مضيفة أن الإفلاس لا يزعجها.

وقال الموقع إن العارضة تعرضت إلى تشوهات كبيرة في وجهها بسبب كثرة العمليات التي أجريت لها.