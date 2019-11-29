"هونور" تطلق ساعة ذكية ببطارية تدوم 14 يوما

أطلقت شركة "هونور" الصينية، ساعة ذكية جديدة، تعتمد على نظام تشغيل شركة "هواوي"، ومزودة ببطارية تمتاز بمدة تشغيل تصل إلى 14 يوما.

ويصل سعر ساعة هونور الجديدة التي تحمل اسم "ماجيك واتش 2" إلى 155 دولارا للموديل بقطر 42 ملليمترا، و170 دولارا للموديل بقطر 46 ملليمترا.

وأوضحت الشركة الصينية، أن ساعتها تأتي مزودة ببطارية سعة 455 مللي أمبير ساعة، وذلك في النسخة الكبيرة بقطر 46 مللي، في حين تتقلص هذه المدة إلى سبعة أيام في النسخة الأصغر بقطر 42 مللي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتم تجهيز الساعة بشاشة "أوليد"، كما أنها تدعم تقنية بلوتوث 5.1، إضافة إلى تقنية اتصالات المجال القريب "إن أف سي" والنظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي أس" ومستشعر للتسارع ومقياس لمعدل ضربات القلب.

وينبض بداخل الساعة المعالج "كيرين أي 1" مع ذاكرة داخلية تبلغ أربعة جيجابايت، مع إتاحة اثنين جيجابايت ذاكرة للموسيقى لتخزين ما يصل إلى 500 أغنية.