كاريكاتير 29\11\2019

- الأسواق العالمية تتراجع بعد تشريع أمريكي يدعم المحتجين في هونج كونج
- «الإسكان» توقع 4 عقود لتنفيذ البنية التحتية لمخططات أراض مجانية في «الجوف» و«الشمالية»
- «مدن»: تخصيص مليون متر مربع من الأراضي للمستثمرين الصينيين
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير لتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية
- مصرف سويدي يتورط في غسل أموال شركات روسية
- «الزكاة والدخل»: 930 ألف مكلف مسجل بنهاية أكتوبر
- إيقاف وتغريم 5 منشآت تقييم مخالفة خلال أسبوع
- الأسهم السعودية تعود للربحية بمكاسب طفيفة .. والسيولة تتراجع إلى ملياري ريال
- «نمو» تصعد 5 % بتداولات قيمتها 40 مليون ريال
- «باناسونيك» تبيع وحدة الرقائق الخاسرة لشركة تايوانية بـ250 مليون دولار
كاريكاتير
- سامبا كابيتال: 4.2 مليون مكتتب في أرامكو ضخوا 38 مليار ريال
- تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة الأحد.. واستثناء نوعين
- على غرار القطاع الصناعي.. مستثمرو التعدين يستبقون صدور نظام جديد برفع تحدياتهم
- طائرة "ناسا".. من لندن إلى نيويورك في 4 ساعات
- تقرير: خفض الإنفاق الحكومي 28 مليار ريال إشارة مشجعة لاستراتيجية إنفاق أكثر كفاءة
- «الطيران المدني»: 5 شركات تعمل على تشغيل مطارات المملكة
- «هيئة الاستثمار» تبدأ تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في الجهات الحكومية ضمن 9 قطاعات
- "النيابة" توجه بالقبض على شخص يتهم أشخاصا في الوسط الرياضي بتقديم رشوة
- الأسهم اليابانية تصعد بفضل آمال التجارة وحديث عن التحفيز
- "أطلس جلوبال" التركية تعلق رحلاتها جراء ضعف الليرة وارتفاع التكاليف
أضف تعليق