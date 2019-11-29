وزير الاقتصاد والتخطيط لـ"الاقتصادية": إنشاء لجنة استشارية من القطاع الخاص بعضوية سعودية - إماراتية

كشف لـ"الاقتصادية" محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، عن اعتماد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي إنشاء اللجنة الاستشارية من القطاع الخاص بعضوية من الجانبين السعودي والإماراتي.

وأشار إلى أن المجلس يحظى برعاية واهتمام من قيادتي الدولتين ورؤيتهما المشتركة، ويهدف إلى سعادة ورخاء الشعبين الشقيقين، مضيفا "سنسعى دائما إلى توفير فرص جديدة، تسهم في تطوير الدولتين اقتصاديا وبشريا ومعرفيا". وأوضح أن اجتماعات المجلس تعمل على ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون القائمة ومتابعتها، واستدامة الشراكة بين الدولتين وتعميقها، وصولا إلى تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، ومتابعة سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة، تحقيقا لرؤية القيادتين للتكامل الاستراتيجي بين الدولتين الشقيقتين.

وتابع أن "الاجتماع الأخير في أبوظبي بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، جاء استكمالا للرحلة التي بدأت منذ إنشاء المجلس لمتابعة سير أعماله".

وأكد أنه تم خلاله استعراض أبرز مبادرات الدورة الأولى للمجلس، التي شملت مبادرة إقامة مصاف ومجمعات بتروكيماويات في الأسواق النامية "مشروع مصفاة الهند"، مبادرة لتسهيل انسياب الحركة في المنافذ بين الدولتين، مبادرة التعاون في الأمن السيبراني، مبادرة الأمن الغذائي، مبادرة إصدار واستخدام عملة إلكترونية رقمية بشكل تجريبي، مبادرة التأشيرة السياحية المشتركة، ومبادرة مجلس الشباب السعودي الإماراتي.

إضافة إلى توقيع اتفاقيات لفتح مجالات تعاون جديدة في مجال الفضاء، الثقافة، الصحة، والأمن الغذائي، بخلاف اتفاقيات أخرى تم توقيعها على هامش الاجتماع في مجال المواصفات والمقاييس والجودة ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقامت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بالعمل إلى جانب المنسقين من الجهات الحكومية واللجان التكاملية السبع بمتابعة مستمرة لتطوير واقتراح الأفكار والمبادرات بما يخدم أهداف المجلس وتطلعات القيادة وشعبي الدولتين.

وشملت أبرز مخرجات وإنجازات الدورة الأولى للمجلس تفعيل 44 مبادرة من أصل 175 مبادرة من خلوة العزم ومتابعة سير عملها مع المنسقين من الجانبين وتحديد أعضاء اللجنة التنفيذية وبدء عملهم وإنشاء أمانة اللجنة التنفيذية.

كما تم تشكيل سبع لجان تكاملية وبناء آليات عملها وتحديد رؤسائها وتفعيلها، تفعيل 20 مجالا تعاونيا جديدا، استحداث أكثر من 30 مبادرة تواكب طموح الشعبين في الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية، إطلاق النسخة الأولى من المنصة الإلكترونية ودليل آليات وسياسات عمل المجلس لمتابعة المبادرات.

وتضمن اللجنة التنفيذية التطبيق الفعال لفرص التعاون والشراكة بين الدولتين التي تضم أمانة عامة تنظم عمل اللجنة وفرق العمل المختلفة والمشتركة، إلى جانب المنسقين من الجهات الحكومية، وتتابع بشكل مستمر تطوير واقتراح الأفكار والمبادرات.

وتعقد فرق العمل اجتماعات وورش عمل دورية لمتابعة تنفيذ المبادرات والخروج بمشاريع مشتركة تسهم في تحقيق أهداف المجلس، وبدورهم يقوم المنسقون من الجهات الحكومية للدولتين بعقد اجتماعات للعمل بشكل مستمر على تسريع آليات العمل ورفع التوصيات والمقترحات للجنة التنفيذية لاعتمادها.

وأقرت اللجنة التنفيذية منذ اجتماعها في أبريل 2019 تفعيل سبع لجان تكاملية تدير وتنظم 26 مجالا ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتتبنى نهجا استباقيا في تقييم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الدولتين.

ويعد تأسيس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تتويجا للعلاقات المتميزة بين المملكة والإمارات، بهدف إطلاق وتفعيل المبادرات والشراكات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات.

أنشئ المجلس ضمن اتفاقية بين الدولتين في شهر مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، ويهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة، وإيجاد نموذج استثنائي في التكامل والتعاون بين الدولتين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة.