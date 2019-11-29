إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير لتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية

أكد المهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، أهمية التصدير، والجهود المبذولة لتعزيز الوصول إلى الأسواق الدولية وتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية.

ووفقا لـ"واس"، أوضح السلمي خلال اللقاء الذي قدمه عن واقع وتحديات تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية أو البتروكيماوية، بدعوة من جمعية الاقتصاد السعودية، أن "الصادرات السعودية" أعدت الاستراتيجية الوطنية للتصدير ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030، لتحقيق أهداف الرؤية والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها.

من جهتها، أكدت الدكتورة نوره اليوسف، رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أهمية التصدير لتنويع مصادر الدخل والفرصة للقطاع الصناعي الذي يشمل 7551 مصنعا مرخصا، بإجمالي قوة عاملة تزيد على 800 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يصل لأكثر من تريليون ريال، مشيرة إلى أن المملكة تعد أحد أكبر دول العالم إنتاجا للصناعات البتروكيماوية وتصل صادراتها من القطاع لأهم دول العالم.

وطورت هيئة تنمية الصادرات السعودية عدة محاور لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في تنمية الصادرات غير النفطية، التي تركز فيها على تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير ورفع الوعي بممارسات التصدير وجاهزية التصدير لدى المنشآت، كذلك تشمل الأهداف تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وزيادة ظهور المنتجات السعودية، إضافة إلى تيسير ربط المصدرين مع المشترين المحتملين.

وفي ضوء هذه الأهداف، تقدم "الصادرات السعودية" عديدا من الخدمات لقطاع الأعمال السعودي للوصول إلى الأسواق الدولية بدءا من بناء قدرات المصدرين من خلال التدريب والتقييم وتوفير التقارير المتخصصة، وصولا إلى دعم المصدرين السعوديين في إيجاد مشترين من خلال المعارض الدولية والبعثات التجارية.

إلى جانب ذلك، تعمل "الصادرات السعودية" على عديد من المبادرات، التي أطلقت ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، مثل إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الذي تتولى الهيئة استكمال الإجراءات النظامية لتأسيسه مع الجهات ذات العلاقة، الذي سيقدم لعملائه خدمات التمويل المباشر وغير المباشر والتأمين بالإضافة إلى الخدمات غير المالية.

وأطلقت "الصادرات السعودية" برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية تغطي جزءا من التكاليف، التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، وتتنوع الحوافز، التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دوليا، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين، والاستشارات - استراتيجية التصدير وسلاسل التوريد، والدعم القانوني، والتدريب المتخصص.

ويمكن لجميع المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمات والحوافز تسجيل المنشأة في موقع هيئة تنمية الصادرات السعودية الإلكتروني، كما تستفيد المنتجات السعودية اليوم من معاملة تفضيلية بموجب الاتفاقيات التجارية للسعودية الدولية والإقليمية والثنائية كعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية الثنائية مع سنغافورة ومع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، حيث تهدف هذه الاتفاقيات التجارية في عمومها إلى تحرير التجارة بين الأطراف الموقعة عليها بما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة البينية، وزيادة معدلات الاستثمار.

وكنتيجة لتلك الجهود، ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية 22 في المائة عام 2018، مقارنة بعام 2017 وشكلت منطقة آسيا أهم المناطق، التي تصدر لها المملكة، حيث إن نسبة الصادرات لها في 2018 بلغت 42 في المائة، تليها في الأهمية منطقة الشرق الأوسط 37 في المائة.

وتركزت أهم الصادرات غير النفطية في قطاع الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والمنتجات الغذائية، إضافة إلى التعبئة والتغليف.

وفي الربع الثاني من 2019، بلغت الصادرات غير النفطية 56 مليار ريال وكانت أهم الوجهات لصادرات المملكة الصين في المرتبة الأولى تلتها الإمارات ثم الهند.