مصرف سويدي يتورط في غسل أموال شركات روسية

تورط المصرف السويدي SEB في قضايا غسل أموال روسية، وفقا لتقرير اقتصادي نشر أمس، وربط الاتهامات بقضية "ماجنتسكي" التي سميت باسم محاسب قانوني روسي توفي في السجن في موسكو بعد إدانته بعملية احتيال مالي ضخمة.

ووفقا للتقرير الذي استقى معلوماته من مصدر مصرفي سويدي، قام 25 زبونا للمصرف السويدي بغسل نحو 45 مليون يورو قادمة من 18 شركة روسية مرتبطة بقضية ماجنتسكي.

وكان سيرجي ماجنتسكي، المتخصص في أنشطة مكافحة الفساد، ألقي القبض عليه في 2008 بعد أن اتهم بالاستيلاء على 230 مليون دولار من الشركة التي كان يعمل فيها، أرميتاج كابيتال. وكانت هذه الشركة أكبر صندوق للاستثمار الأجنبي في روسيا في ذلك الوقت.

ووصفت الشرطة ومسؤولو الضرائب هذه القضية بأنها دبرت لزعزعة أمن الدولة الروسية. واتهم أيضا بالتهرب الضريبي، وتوفي في السجن بعد 11 شهرا في 2009 قبل أن يحاكم، وقبل سبعة أيام من انتهاء فترة العام الواحد التي يمكن خلالها احتجازه بشكل قانوني دون محاكمة.

ووفقا للتقرير، يعتقد أن ما مجموعه 90 شركة أو فردا، أو زبونا لمصرف "إس إي بي"، متورط في نحو ألفي معاملة تتعلق بقضايا غسل الأموال هذه عبر الفرع الإستوني للمصرف السويدي.

وتم توجيه تهمة غسل الأموال للمصرف السويدي بعد تحقيق مطول في دور المصرف الدنماركي "دانيسكي" وفرعه في إستونيا في هذه القضية أيضا.

ويتهم مصرف دانيسكي، بالمساعدة في غسل نحو 25.8 مليار يورو بين 2007 و2015، وذلك أساسا من قبل مواطنين روس.

وخلال هذه الفترة تم وضع عدة مليارات في حسابات عملاء إستونيين غير مقيمين في السويد ومرتبطين بعملاء غير شفافين، وهو ما لا يستوفي معايير الشفافية الحالية. ويجري التحقيق حاليا في إستونيا والدنمارك والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وقال لـ"الإقتصادية" محللون، إنه إذا ما ثبتت تهمة غسل الأموال على المصرف، فإنه معرض لدفع غرامة باهظة. مع ذلك، فإن 25.8 مليار يورو المرتبطة بالعملاء الأجانب الإستونيين المصنفين في فئة الشفافية المنخفضة، تمثل بحد ذاتها إشارة حمراء في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.