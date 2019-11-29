الأسهم السعودية تعود للربحية بمكاسب طفيفة .. والسيولة تتراجع إلى ملياري ريال

عادت الأسهم السعودية للربحية لتغلق عند 7859 بمكاسب طفيفة بلغت خمس نقاط، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" بأقل من نقطة ليغلق عند 1115 نقطة.

وجاء أداء القطاعات متباينا، ما جعل المؤشر العام يستقر عند مستويات الافتتاح تقريبا، ما يجعل إغلاق السوق محايدا، إلا أن ذلك قد يكون مؤشرا إيجابيا، حيث جاء بعد جلستين من التراجع، ما يعكس حالة رغبة البيع، وقد يأتي ذلك ترقبا لنتائج اكتتاب "أرامكو" للأفراد، الذي انتهى بنهاية أمس.

فنيا، ولا تزال السوق تتداول دون متوسط 21 يوما، لذا من المهم العودة فوق مستويات 7900 نقطة لحماية السوق من الضغوط البيعية، التي قد تأتي من عمليات جني الأرباح أو وقف الخسارة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7853 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7889 نقطة رابحا 0.46 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7823 نقطة فاقدا 0.38 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7859 نقطة رابحا خمس نقاط بنسبة تغير طفيفة. وتراجعت السيولة 7 في المائة إلى ملياري ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة إلى 82 مليون سهم متداول وبلغ معدل التدوير 0.14 في المائة، أما الصفقات فتراجعت 8 في المائة إلى 96 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الطاقة" 1.2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.58 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" 1.7 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 0.78 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.66 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 41 في المائة بقيمة 861 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 27 في المائة بقيمة 563 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 5 في المائة بقيمة 94 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "اتحاد الخليج" 6.1 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، يليه "حلواني إخوان" 5.6 في المائة ليغلق عند 29.25 ريال، وحل ثالثا "المتحدة للتأمين" 3 في المائة ليغلق عند 8.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بروج للتأمين" 5.8 في المائة ليغلق عند 17.90 ريال، يليه "ساب" 4.7 في المائة ليغلق عند 34.10 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" 3.6 في المائة ليغلق عند 112 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 328 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 196 مليون ريال، وحل ثالثا "العربي" بقيمة 158 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية