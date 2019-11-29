«نمو» تصعد 5 % بتداولات قيمتها 40 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 296 نقطة بنحو 5 في المائة لتغلق عند 6255 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 27 في المائة إلى 40 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة إلى 980 ألف سهم متداول، بينما تراجعت الصفقات 25 في المائة بنحو 828 صفقة، لتصل إلى 2.4 ألف صفقة. وتراجع سهم "الصمعاني" وحيدا 7 في المائة، ليغلق عند 101.40 ريال، مقابل ارتفاع البقية، تصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" 19.6 في المائة، ليغلق عند 224 ريالا، يليه "بحر العرب" 14 في المائة ليغلق عند 23.70 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 2.2 في المائة ليغلق عند 64.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 12 مليون ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 9.4 مليون ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 7.5 مليون ريال.