لدعم قروض السيارات.. روسيا تخصص 78 مليون دولار

قالت وكالات أنباء روسية إن الحكومة تخطط لانفاق حوالي 5 مليارات روبل (78.3 مليون دولار) العام القادم على قروض جديدة لدعم سوق السيارات الراكدة.

ووفقا لاتحاد الأعمال الأوروبي، فإن مبيعات السيارات الجديدة في روسيا من المتوقع أن تهبط 2.2 بالمئة في 2019 إلى 1.76 مليون وحدة وسط نمو اقتصادي راكد، وفقا لـ"رويترز".

وعمدت روسيا الى دعم الطلب على السيارات الجديدة من خلال برامج متنوعة في الأعوام القليلة الماضية، بما في ذلك تعويض البنوك عن خفض أسعار الفائدة على قروض السيارات.