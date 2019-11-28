السودان وجنوب السودان يمددان اتفاق تصدير النفط حتى 2022

أوردت وكالة السودان للأنباء اليوم الخميس أن السودان وجنوب السودان اتفقا على تمديد اتفاق يسمح للجنوب بتصدير الخام عبر موانئ الشمال حتى 2022.

وقع البلدان الاتفاق في 2012 وجرى تمديده حتى 31 ديسمبر 2019. ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان أنه تقرر تمديد الاتفاق لمرة ثانية حتى مارس 2022.

يحرص السودان، الذي خسر معظم ثروته النفطية مع انفصال الجنوب في 2011، على مواصلة الانتفاع من تصدير نفط الجنوب عبر خطوط أنابيب وموانئ على البحر الأحمر لمساعدة اقتصاده على التعافي.

ويعتمد جنوب السودان الحبيس على صادرات النفط المتدفق شمالا لتمويل ميزانيته.

جاء الاتفاق على تمديد الاتفاق النفطي خلال زيارة وفد من وزارة النفط بجنوب السودان إلى الخرطوم.

وأفادت وكالة السودان الرسمية أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأن استئناف العمل في الرقعة 5أ بحقل ثارجاث ومواصلة العمل الفني بالمرحلة الثانية من حقلي الوحدة وتوما ساوث.

