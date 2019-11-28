11 مليار ريال تحويلات الأجانب خلال شهر أكتوبر.. تراجعت 5.8%

تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر أكتوبر الماضي 2019 بنحو 5.8 في المائة على أساس سنوي ، حيث بلغت نحو 11.04 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.72 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2018، وبتراجع بلغ نحو 684 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فإن تحويلات الأجانب خلال شهر أكتوبر تراجع بعدما ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي، بنحو 4.4 في المائة.

وعلى أساس شهري فقد ارتفعت تحويلات الأجانب مقارنة بشهر سبتمبر والذي بلغت التحويلات حينها نحو 10.27 مليار ريال لتسجل التحويلات ارتفاعا شهريا بنحو 7.4 في المائة أو ما يعادل نحو 764.9 مليون ريال.

فيما بلغت التحويلات منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 104.05 مليار ريال، لتسجل تراجع بنحو 9.7 في المائة عما كانت عليه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2018، والتي بلغت حينها نحو 115.22 مليار ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية