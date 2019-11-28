الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع طفيف والسيولة عند 2.1 مليار ريال



أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على ارتفاع طفيف بعدما تراجعة خلال الجلستين السابقتين، فيما استمر المؤشر العام دون مستوى 8 الاف نقطة.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 6 نقاط أو ما يعادل 0.08 في المائة عند مستوى 7856 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 2.08 مليار ريال مقارنة بالجلسة السابقة والبالغة 2.2 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 81.9 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 96.2 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة إتحاد الخليج للتأمين المكاسب بإرتفاع بلغ 6.4 في المائة، فيما أرتفعت أسهم شركة حلواني إخوان بنحو 5.6 في المائة، ونحو 3 في المائة من المكاسب لأسهم شركة المتحدة للتأمين كثالث أعلى الشركات من حيث المكاسب، في المقابل ارتفعت أسهم 94 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 83 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة بروج للتأمين الخسائر بنحو 5.7 في المائة بعد إعلان الشركة توزيعات نقدية بلغت 1 ريال للسهم، تلاه بنك ساب بنحو 4.7 في المائة، وكذلك تراجعت أسهم شركة الكثيري بنحو 3.6 في المائة.

وكان سوق نمو قد ارتفع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 4.97 في المائة، فيما بلغت قيم التداول نحو 40.3 مليون ريال وذلك عبر تداول 0.97 مليون سهم.