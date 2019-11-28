وكالة الأنباء السعودية توقع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع وكالة الأنباء الإماراتية

على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين ، والرئيس التنفيذي لوكالة الأنباء الإماراتية محمد بن جلال الريسي مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين الوكالتين.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها ، في مقر وكالة الأنباء الإماراتية بالعاصمة أبوظبي اليوم، تعزيز التعاون والتبادل الإخباري بين الوكالتين، والاستفادة من الخدمات المعلوماتية، وتبادل الصور، والأخبار.