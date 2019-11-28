39 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 201.3 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 39 صفقة خاصة بنحو 201.3مليون ريال على نحو 7.18 مليون سهم تمت على البنك العربي وشركة البحر الاحمر والمدرج في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7856 نقطة، بخسائر بلغت نقطتين، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 1.97 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 78.6 مليون سهم.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة الحكير 20.54 76,639 1,574,165 جرير 143.4 77,584 11,125,546 أسمنت القصيم 51.3 21,378 1,096,691 العربي 25.3 49,397 1,249,744 كيان السعودية 8.9 121,628 1,082,489 العربي 25.3 210,732 5,331,520 العربي 25.3 2,678,321 67,761,521 سبكيم العالمية 14.22 88,776 1,262,395 العربي 25.3 40,626 1,027,838 العربي 25.3 61,418 1,553,875 ينساب 45.45 42,814 1,945,896 العربي 25.3 43,798 1,108,089 العربي 25.3 215,970 5,464,041 المجموعة السعودية 18.22 55,798 1,016,640 العربي 25.3 92,067 2,329,295 العربي 25.3 188,564 4,770,669 العربي 25.3 259,644 6,568,993 التصنيع 10.7 146,942 1,572,279 العربي 25.3 106,005 2,681,927 العربي 25.3 557,909 14,115,098 مجموعة صافولا 28.65 86,406 2,475,532 العربي 25.3 42,873 1,084,687 العربي 25.3 47,228 1,194,868 العربي 25.3 43,795 1,108,014 سافكو 66.4 47,661 3,164,690 العربي 25.3 365,906 9,257,422 سابك 80.8 57,380 4,636,304 بتروكيم 18.74 77,729 1,456,641 معادن 38.55 92,372 3,560,941 الراجحي 55.7 75,154 4,186,078 سامبا 26.45 134,532 3,558,371 العربي 22.78 129,183 2,942,789 ساب 32.25 172,852 5,574,477 السعودي الفرنسي 30.6 122,452 3,747,031 الإستثمار 14.6 83,898 1,224,911 الرياض 19.56 201,149 3,934,474 المواساة 83.5 15,000 1,252,500 الإتصالات 84.6 111,549 9,437,045 إتحاد إتصالات 20.4 141,186.00 2,880,194



























































































































