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أسواق الأسهم- السعودية

39 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 201.3 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 39 صفقة خاصة بنحو 201.3مليون ريال على نحو 7.18 مليون سهم تمت على البنك العربي وشركة البحر الاحمر والمدرج في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7856 نقطة، بخسائر بلغت نقطتين، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 1.97 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 78.6 مليون سهم.

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة 

الحكير

20.54

76,639

1,574,165

جرير

143.4

77,584

11,125,546

أسمنت القصيم

51.3

21,378

1,096,691

العربي

25.3

49,397

1,249,744

كيان السعودية

8.9

121,628

1,082,489

العربي

25.3

210,732

5,331,520

العربي

25.3

2,678,321

67,761,521

سبكيم العالمية

14.22

88,776

1,262,395

العربي

25.3

40,626

1,027,838

العربي

25.3

61,418

1,553,875

ينساب

45.45

42,814

1,945,896

العربي

25.3

43,798

1,108,089

العربي

25.3

215,970

5,464,041

المجموعة السعودية

18.22

55,798

1,016,640

العربي

25.3

92,067

2,329,295

العربي

25.3

188,564

4,770,669

العربي

25.3

259,644

6,568,993

التصنيع

10.7

146,942

1,572,279

العربي

25.3

106,005

2,681,927

العربي

25.3

557,909

14,115,098

مجموعة صافولا

28.65

86,406

2,475,532

العربي

25.3

42,873

1,084,687

العربي

25.3

47,228

1,194,868

العربي

25.3

43,795

1,108,014

سافكو

66.4

47,661

3,164,690

العربي

25.3

365,906

9,257,422

سابك

80.8

57,380

4,636,304

بتروكيم

18.74

77,729

1,456,641

معادن

38.55

92,372

3,560,941

الراجحي

55.7

75,154

4,186,078

سامبا

26.45

134,532

3,558,371

العربي

22.78

129,183

2,942,789

ساب

32.25

172,852

5,574,477

السعودي الفرنسي

30.6

122,452

3,747,031

الإستثمار

14.6

83,898

1,224,911

الرياض

19.56

201,149

3,934,474

المواساة

83.5

15,000

1,252,500

الإتصالات

84.6

111,549

9,437,045

إتحاد إتصالات

20.4

141,186.00

2,880,194







































 

 

 
 























 

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