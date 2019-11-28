39 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 201.3 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 39 صفقة خاصة بنحو 201.3مليون ريال على نحو 7.18 مليون سهم تمت على البنك العربي وشركة البحر الاحمر والمدرج في السوق الرئيسية.
في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 7856 نقطة، بخسائر بلغت نقطتين، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 1.97 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 78.6 مليون سهم.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
الحكير
|
20.54
|
76,639
|
1,574,165
|
جرير
|
143.4
|
77,584
|
11,125,546
|
أسمنت القصيم
|
51.3
|
21,378
|
1,096,691
|
العربي
|
25.3
|
49,397
|
1,249,744
|
كيان السعودية
|
8.9
|
121,628
|
1,082,489
|
العربي
|
25.3
|
210,732
|
5,331,520
|
العربي
|
25.3
|
2,678,321
|
67,761,521
|
سبكيم العالمية
|
14.22
|
88,776
|
1,262,395
|
العربي
|
25.3
|
40,626
|
1,027,838
|
العربي
|
25.3
|
61,418
|
1,553,875
|
ينساب
|
45.45
|
42,814
|
1,945,896
|
العربي
|
25.3
|
43,798
|
1,108,089
|
العربي
|
25.3
|
215,970
|
5,464,041
|
المجموعة السعودية
|
18.22
|
55,798
|
1,016,640
|
العربي
|
25.3
|
92,067
|
2,329,295
|
العربي
|
25.3
|
188,564
|
4,770,669
|
العربي
|
25.3
|
259,644
|
6,568,993
|
التصنيع
|
10.7
|
146,942
|
1,572,279
|
العربي
|
25.3
|
106,005
|
2,681,927
|
العربي
|
25.3
|
557,909
|
14,115,098
|
مجموعة صافولا
|
28.65
|
86,406
|
2,475,532
|
العربي
|
25.3
|
42,873
|
1,084,687
|
العربي
|
25.3
|
47,228
|
1,194,868
|
العربي
|
25.3
|
43,795
|
1,108,014
|
سافكو
|
66.4
|
47,661
|
3,164,690
|
العربي
|
25.3
|
365,906
|
9,257,422
|
سابك
|
80.8
|
57,380
|
4,636,304
|
بتروكيم
|
18.74
|
77,729
|
1,456,641
|
معادن
|
38.55
|
92,372
|
3,560,941
|
الراجحي
|
55.7
|
75,154
|
4,186,078
|
سامبا
|
26.45
|
134,532
|
3,558,371
|
العربي
|
22.78
|
129,183
|
2,942,789
|
ساب
|
32.25
|
172,852
|
5,574,477
|
السعودي الفرنسي
|
30.6
|
122,452
|
3,747,031
|
الإستثمار
|
14.6
|
83,898
|
1,224,911
|
الرياض
|
19.56
|
201,149
|
3,934,474
|
المواساة
|
83.5
|
15,000
|
1,252,500
|
الإتصالات
|
84.6
|
111,549
|
9,437,045
|
إتحاد إتصالات
|
20.4
|
141,186.00
|
2,880,194
أضف تعليق