البرلمان الأوروبي يعلن حالة "طوارئ مناخية"

صوتت أغلبية من النواب في البرلمان الأوروبي على إعلان حالة "طوارئ مناخية" في أوروبا اليوم الخميس.

وحث نواب الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية "على الضمان الكامل بتوافق كل المقترحات التشريعية والمتعلقة بالميزانية ذات الصلة بشكل كامل" مع الحد المستهدف البالغ 5ر1 درجة مئوية على الاحتباس الحراري العالمي، حسبما ذكرت اللجنة البيئية بالبرلمان على تويتر.

ويحدد قاموس أوكسفورد حالة الطوارئ المناخية بأنها "وضع يتحتم فيه اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أو وقف التغير المناخي وتجنب الأضرار البيئية الناتجة عنه التي يتعذر تغييرها "