المعنويات في منطقة اليورو تنتعش أكثر من المتوقع في نوفمبر

أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية اليوم أن المعنويات الاقتصادية انتعشت بمنطقة اليورو بشكل فاق التوقعات في نوفمبر تشرين الثاني بفضل تنامي التفاؤل في قطاع الخدمات الهام وتحسن الثقة في قطاع الصناعة وبين المستهلكين.

وأظهر المسح الشهري للمفوضية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت إلى 101.3 نقطة هذا الشهر من 100.8 في أكتوبر ، وهو ما يفوق متوسط تقديرات رويترز الذي كان لاتفاع إلى 101 نقطة.

وارتفعت المعنويات في قطاع الخدمات، الذي يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، إلى 9.3 من 9.0 في أكتوبر ، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الصناعات التحويلية إلى -9.2 هذا الشهر من -9.5.

وزادت المعنويات بين المستهلكين إلى -7.2 من -7.6 وفي قطاع تجارة التجزئة إلى -0.2 من -0.9.

وأظهر مسح المفوضية أيضا أن توقعات التضخم بين المستهلكين هبطت في نوفمبر إلى 19.4 من 21.5 في أكتوبر ، لتبتعد عن متوسط 22.5 الذي ظلت عنده لفترة طويلة.