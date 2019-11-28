"هيئة المنافسة" تدعو العموم لإبداء الرأي في اندماج "ولاء للتأمين" و"متلايف ايه آي جي العربي"

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن تقدم شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي من خلال اندماج "ولاء للتأمين" و"متلايف".

وبناء على ذلك تدعو الهيئة العامة للمنافسة العموم لإبداء الرأي في الاندماج خلال مدة لاتتجاوز 15 يوما من تاريخ اليوم.