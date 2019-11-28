أستراليا تستعد لصيف يكسر الأرقام القياسية للجفاف والحرارة

توقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي اليوم الخميس أن تشهد أستراليا في ديسمبر ويناير طقسا أكثر جفافا وحرارة يكسر الأرقام القياسية المسجلة قبل عام.

ومن المحتمل أن تستمر موجة الطقس الربيعي الجاف والحار في عام 2020، وفقا لتوقعات المكتب لهذا الصيف.

وقال أندرو واتكينز، رئيس قسم التوقعات بعيدة المدى بالمكتب: "لقد شهدنا بالفعل نشاطا كبيرا في حرائق الغابات خلال فصل الربيع، وسوف تبقي توقعات ظروف الطقس الأكثر جفافا ودفئا عن المعدل على تلك المخاطر متصاعدة خلال الشهور القادمة".

ومن المرجح أن تشهد أنحاء قارة أستراليا موجات حارة، كما يحتمل أن يتأخر الموسم المطير في شمال البلاد حتى منتصف يناير.

وشهد الصيف الماضي درجات حرارة كسرت الأرقام القياسية، حيث وصلت إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية في بعض المناطق، وكان متوسطها أعلى بمقدار 1.28 درجة من المتوسط في الصيف الذي سجل الحرارة القياسية السابقة في عام 2013 .

ويكافح رجال الإطفاء حاليا أكثر من 160 حريق غابات في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، فيما اجتاح برق العواصف الرعدية المنطقة أمس الأربعاء.

وأبلغت دائرة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز عن اندلاع 100 حريق جراء البرق في ساعتين فقط.

وخلال حرائق الربيع، لقي ستة أشخاص حتفهم ودُمر أكثر من 600 منزل واحترق 1.6 مليون هكتار من أراضي الأدغال ونفق 350 حيوانا من الكوالا.

ولا يزال الأسوأ متوقعا في فصل الصيف الذي يبدأ يوم الأحد المقبل.