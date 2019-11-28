عمومية "بروج للتأمين" توافق على توزيع 30 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني اليوم عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 1441-03-30 الموافق 2019-11-27 وبلغت نسبة الحضور 60.63، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
1 - الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بواقع ( 1 ) ريال، وإجمالي المبلغ الموزع (30,000,000) ثلاثون مليون ريال وبنسبة ( 10%) من رأس المال على أن تكون أحقية الارباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الاربعاء 27/11/2019م الموافق 30/03/1441هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الاحد 01/12/2019م الموافق 04/04/1441هـ، وسوف يتم توزيع الأرباح خلال 15 يومأ إعتباراً من ذلك التاريخ وسوف يتم الإعلان عن موعد السداد لاحقاً.
2 - الموافقة على تحديث دليل سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
3 - الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:
1 - الأستاذ ياسر يوسف محمد ناغي
2 - الأستاذ خالد سعود الحسن
3 - الأستاذ زين العابدين بن عبدالله بري
4 - الأستاذ زياد بسام البسام
5 - الأستاذ عادل بن عبدالله السموم
6 - الأستاذ أحمد بن محمد حامد المرزوقي
7 - الأستاذ رأفت عطية السلاموني
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:
1 - الأستاذ ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)
2 - الأستاذ عادل بن عبدالله السموم (رئيس لجنة المراجعة)
3 - الأستاذ زياد بسام البسام (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
4 - الأستاذ خالد سعود عبدالعزيز الحسن (رئيس لجنة الإستثمار)
5 - الأستاذ رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)
6 - الأستاذ زين العابدين بن عبدالله بري (رئيس لجنة الحوكمة)
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