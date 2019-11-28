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أخبار الشركات- محلية

عمومية "بروج للتأمين" توافق على توزيع 30 مليون ريال على المساهمين

«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني اليوم عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 1441-03-30 الموافق 2019-11-27 وبلغت نسبة الحضور 60.63، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية    كالتالي:

1 - الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 بواقع ( 1 ) ريال، وإجمالي المبلغ الموزع (30,000,000) ثلاثون مليون ريال وبنسبة ( 10%) من رأس المال على أن تكون أحقية الارباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق وهو يوم الاربعاء 27/11/2019م الموافق 30/03/1441هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق الذي يوافق الاحد 01/12/2019م الموافق 04/04/1441هـ، وسوف يتم توزيع الأرباح خلال 15 يومأ إعتباراً من ذلك التاريخ وسوف يتم الإعلان عن موعد السداد لاحقاً.
2 - الموافقة على تحديث دليل سياسة مكافأت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
3 - الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة.


أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:    
1 - الأستاذ ياسر يوسف محمد ناغي
2 - الأستاذ خالد سعود الحسن
3 - الأستاذ زين العابدين بن عبدالله بري
4 - الأستاذ زياد بسام البسام
5 - الأستاذ عادل بن عبدالله السموم
6 - الأستاذ أحمد بن محمد حامد المرزوقي
7  - الأستاذ رأفت عطية السلاموني

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها:    
1 - الأستاذ ياسر يوسف محمد ناغي (رئيس اللجنة التنفيذية)
2 - الأستاذ عادل بن عبدالله السموم (رئيس لجنة المراجعة)
3 - الأستاذ زياد بسام البسام (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
4 - الأستاذ خالد سعود عبدالعزيز الحسن (رئيس لجنة الإستثمار)
5 - الأستاذ  رأفت عطية السلاموني (رئيس لجنة إدارة المخاطر)
6 - الأستاذ  زين العابدين بن عبدالله بري (رئيس لجنة الحوكمة)

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