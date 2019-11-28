مجلس إدارة "أسمنت نجران" يوافق على المضي قدما في إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة

أعلنت شركة أسمنت نجران اليوم عن آخر التطورات بخصوص إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة، فقد قرر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران في يوم الأربعاء 30 ربيع أول 1441هـ الموافق 27 نوفمبر 2019م على المضي قدماً في إنشاء شركة نقل متخصصة ذات مسؤولية محدودة.

ويتوقع الانتهاء من إنشاء الشركة في 30 يونيو 2020.

علما بأن سبب التأخير يرجع إلى قرار مجلس الادارة السابق بسبب ظروف السوق في ذلك الوقت.