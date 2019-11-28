أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني أنها تلقت تعميد البنك الأهلي التجاري لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 01 يناير 2020. مع العلم أن هناك طرف ذو علاقة في هذا التعامل حيث يشغل الأستاذ زيد عبدالرحمن عبدالله القويز عضوية مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري. هذا ومن المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2020 لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، كما أن القيمة المبدئية لهذا العقد تتجاوز 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة للعام المالي 2018. علماً أنه سيتم عرض هذا العقد على الجمعية العامة القادمة لمساهمي الشركة للموافقة عليه.
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- "الأهلي" يعمد "بوبا العربية" لتقديم التأمين الصحي لموظفي البنك وعوائلهم لمدة سنة
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