"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة السعودية بالريال

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الاجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (2019-10-05) و (2018-10-10) و (2019-02-12)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الخميس 1441/04/01هـ الموافق 2019/11/28م.